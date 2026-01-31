Disputa política frena la Junta en Santa Rosa

Tras un nuevo intento fallido de conformar la mesa directiva y las comisiones de trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2026, Segovia señaló que continúan las conversaciones con el objetivo de encontrar un punto medio que permita destrabar la situación. Indicó que su intención de dejar la presidencia de la Junta se debe a que no desea perder la posibilidad de ser candidato único a la intendencia por el Partido Colorado.

Si bien la ley le permite continuar en el cargo, afirmó que prefiere dar un paso al costado para dedicarse de lleno a su candidatura.

Lea más: Condenan a exintendente de San Estanislao por desvíos de fondos de Fonacide y royalties

En otro momento, al ser consultado sobre si el inconveniente responde a un celo o estrategia política, considerando que el actual intendente Rubén Jacquet (PLRA) buscaría el rekutu, Segovia respondió que desconoce si se trata de un celo político.

Sostuvo que cada dirigente tiene su propio pensamiento y remarcó que, en su caso, es el único candidato a la intendencia por su partido. Agregó que cuenta con el acompañamiento de numerosas personas que confían en su gestión: “Por medio del pueblo acepté esta candidatura”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, mencionó que en la Junta Municipal existe un pedido de ampliación presupuestaria por un monto de G. 3.895.941.886, el cual no puede ser analizado debido a que el cuerpo legislativo se encuentra acéfala. Señaló además que tampoco se han conformado las comisiones de trabajo, lo que impide el tratamiento de otros asuntos. De no estudiarse el pedido, advirtió que el mismo podría quedar sujeto a sanción ficta, al igual que otras notas y solicitudes pendientes a favor de la ciudadanía.

Lea más: Meteorología anuncia jornada calurosa y probabiliad de lluvias