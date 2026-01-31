San Pedro: 717 postulantes en el concurso de las Becas del Gobierno

En Santaní fue utilizado el local de la filial de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la Facultad de Ciencias Económicas, con 375 participantes, mientras que en Santa Rosa del Aguaray fueron habilitadas las instalaciones de la filial de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la Facultad de Ciencias Médicas, con 340 participantes de los 394 inscriptos.

El coordinador de la sede de San Estanislao, Osmar Cabrera, dependiente de la Facultad de Ingeniería, manifestó que fueron inscriptos 422 postulantes, de los cuales se presentaron 375 para el concurso que se realizó durante esta mañana y que tuvo una duración de dos horas, sin ningún tipo de inconvenientes.

En su mayoría, los postulantes que se presentaron en este local provienen de las localidades de la zona sur, que abarca 14 municipios, y expresaron estar confiados en que van a ser beneficiados con la ayuda del Gobierno nacional para poder seguir sus carreras universitarias.

Cabrera destacó el interés demostrado por los jóvenes que se presentaron a las pruebas realizadas con la fiscalización de los encargados asignados para la evaluación de los participantes.

“En líneas generales podemos mencionar que todo salió muy bien, sin ningún contratiempo teniendo en cuenta que los evaluadores ya estuvieron presentes en el lugar para las 07:00 de la mañana, al igual que los postulantes, hecho que ayudó bastante para que todo salga a la perfección”, enfatizó.

Santa Rosa del Aguaray

Por su parte, el encargado de la coordinación en Santa Rosa del Aguaray, Diego Talavera, informó que el concurso, que se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, con la asistencia de 340 postulantes de los 394 inscriptos de la parte norte de San Pedro y de algunas ciudades aledañas, se cumplió sin ningún inconveniente.