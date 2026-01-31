Encarnación contará con la primera clínica veterinaria pública en el interior del país

Siete organizaciones civiles dedicadas al cuidado y bienestar animal están involucradas en lo que será la Clínica Veterinaria Pública en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

El legislador Carlos Pereira, proyectista, manifestó que se trata de una iniciativa que hoy se encuentra en una etapa final de planificación.

Se realizaron tres reuniones con representantes de otros sectores, donde se definieron necesidades puntuales, se barajaron propuestas y se analizó posibles ubicaciones para el emprendimiento, informó.

“Surgieron diferentes solicitudes, pedidos, inclusive con ellos evaluamos los lugares posibles donde ejecutar esta obra”, expresó.

Indicó que se cuenta con respaldo de la Gobernación de Itapúa, para el total financiamiento de la obra y también de la Municipalidad de Encarnación, para obtener una propiedad o terreno municipal donde asentar la clínica.

“Es importante subrayar la salubridad de la capital turística del Paraguay, que es Encarnación, así como sus alrededores. Esto será muy importante en ese marco”, esgrimió.

Resaltó que la clínica veterinaria tendrá una implicancia metropolitana y que estarán vinculados distritos vecinos.

Además, se contará con una infraestructura moderna y completa, con áreas de atención general, zonas de cuarentena y sectores de urgencias para las diferentes dolencias que puedan tener los animales.

Acotó que las obras iniciarán en pocos meses, una vez finalizado el proceso de licitación y que será la primera clínica veterinaria pública en el interior del país.

“Será la más completa, con fácil acceso, a modo de que la gente pueda ubicarla rápidamente”, finalizó.