Más de 1.000 postulantes a las Becas del Gobierno en Itapúa

En el departamento de Itapúa se desarrolla la prueba para acceder a las Becas del Gobierno y se estima que hubo más de 1.200 inscritos de esta región. Las evaluaciones se realizan en dos turnos en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

La coordinadora regional, abogada Carmen Bogado, docente y directora de Investigación en la UNI, estimó que la participación podría superar el 60%, tomando como referencia pruebas anteriores.

Explicaron que la evaluación es a nivel nacional y no existen cupos para la región, lo que implica que se deben alcanzar los mejores puntajes a nivel nacional para acceder a la beca. En la UNI, el equipo de trabajo estuvo compuesto por más de 50 docentes.

En total, son más de 18.000 estudiantes los que están habilitados para rendir la prueba de competencias básicas del programa de las Becas del Gobierno, en 18 sedes habilitadas en distintos puntos del país. Hay 5.000 cupos disponibles para carreras de grado y tecnicaturas.

En el departamento existe mayor demanda por carreras de grado de las facultades de Medicina, Formación Docente e Ingeniería, según refieren desde la organización. Los postulantes provienen de todos los puntos del departamento.

Este año, las becas están orientadas a áreas de formación consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Entre dichas áreas, se destacan Ciencias de la Salud, con programas en Medicina, Enfermería y otras disciplinas esenciales para fortalecer la atención médica; las ingenierías y tecnologías, que impulsan la innovación y la infraestructura; y las ciencias ambientales, enfocadas en la sostenibilidad y la conservación.

Se incluyen Educación, con Formación Docente en distintos niveles; Ciencias Naturales, que fomentan la investigación científica; y Ciencias Agrarias, clave para el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria. Itaipú, la entidad encargada de la organización, informó que hay 18.090 inscritos habilitados en todo el país, quienes buscan acceder a una de las 5.000 becas disponibles.