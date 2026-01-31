Más de 300 jóvenes de Amambay aspiran a las Becas del Gobierno.

Este sábado se desarrolla el prueba escrita reglamentaria de Comunicación y Matemática en el marco de la postulación por las becas del Gobierno que tienen como principal ente financiador a la Itaipú Binacional.

El Departamento de Amambay tiene como sede a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Pedro Juan Caballero y son 328 postulantes los que eligieron esta capital departamental para realizar la prueba, provenientes principalmente de distritos de este departamento pero con algunos que son de Yby Yaú, Concepción.

Universidad para Capitán Bado y más oportunidades, reclaman

Al término del primer turno del examen escrito en el marco del proceso de postulación por las becas del Gobierno Nacional, algunos jóvenes relataron su experiencia acerca del examen y en ese sentido casi la totalidad expresó que más que el tema de examen, el inconveniente que tuvieron fue la ansiedad pero al superarla, pudieron desarrollar la prueba.

Algunos de ellos al ser abordados sobre lo que opinan sobre las oportunidades para estudiar y trabajar, respondieron que faltan más oportunidades para los jóvenes.

Un joven que vino de la ciudad de Capitán Bado, ubicada a 130 km de Pedro Juan Caballero, de nombre Marcos Rivarola, uno de los primeros en terminar la prueba, indicó que faltan más oportunidades para los jóvenes.

Hizo hincapié a la realidad que afecta a su ciudad y dijo que falta más desarrollo y la habilitación de una Universidad en el distrito. “Necesitamos que se habilite una Universidad en Capitán Bado y más fuentes de trabajo; no es fácil ir y venir a la facultad todos los días”, indicó Rivarola.

Cabe remarcar que muchos jóvenes de aquella ciudad hacen un trayecto diario de 260 km para seguir una carrera universitaria en la capital departamental.