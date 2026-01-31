Misiones: 389 jóvenes rinden el examen para las Becas Py

Un total de 389 jóvenes se inscribieron y se presentaron para rendir el examen del programa Becas del Gobierno del Paraguay (Becas Py) en el departamento de Misiones. La sede de las pruebas es la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, filial del departamento.

El coordinador de la sede, Juan Carlos Silvero, mencionó que en esta ocasión se habilitó la filial de la Facultad con cinco salas, cada una con capacidad para albergar a unos 80 postulantes, donde se desarrolló la evaluación.

Lea más: Becas del Gobierno: más de 18.000 jóvenes están habilitados para rendir por 5.000 cupos

“La Facultad de Veterinaria UNA es la sede de Misiones. Acá tenemos inscritos un total de 389 candidatos postulantes a las Becas Py. En esta sede contamos con cinco salas muy bien equipadas y cómodas, con lugares previstos para 80 postulantes en cada una, destinados a los postulantes que corresponden a Misiones”, señaló.

Agregó que la duración del examen es de dos horas reloj y que se inició puntualmente a las 09:00, con todas las medidas de seguridad correspondientes. “Tenemos lo que se llaman vigilantes de aula. Venimos con 14 vigilantes, distribuidos, con alrededor de tres por cada aula”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, indicó que el examen consta de 40 preguntas que los jóvenes deben contestar en una hoja de respuestas. Una vez finalizada la prueba, los formularios serán remitidos al nivel central para su evaluación. Entre el lunes y el martes se prevé la publicación de los resultados finales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A nivel nacional, son 18 las sedes habilitadas para la realización del examen de Becas Py, con más de 18.000 estudiantes habilitados para rendir por 5.000 cupos de becas.