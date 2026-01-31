Nacionales
31 de enero de 2026 - 12:07

Misiones: 389 jóvenes rinden el examen para las Becas Py

Unos 389 jóvenes rindieron el examen del programa Becas Py en la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA en Misiones, con una prueba de 40 preguntas y dos horas de duración.
SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, filial Misiones, fue sede del examen para 389 jóvenes inscritos para intentar acceder a las becas del Gobierno Nacional. Una vez finalizados, los exámenes serán remitidos al nivel central para su evaluación y los resultados se publicarán en el transcurso de la semana.

Por Jesús Riveros

Un total de 389 jóvenes se inscribieron y se presentaron para rendir el examen del programa Becas del Gobierno del Paraguay (Becas Py) en el departamento de Misiones. La sede de las pruebas es la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, filial del departamento.

El coordinador de la sede, Juan Carlos Silvero, mencionó que en esta ocasión se habilitó la filial de la Facultad con cinco salas, cada una con capacidad para albergar a unos 80 postulantes, donde se desarrolló la evaluación.

“La Facultad de Veterinaria UNA es la sede de Misiones. Acá tenemos inscritos un total de 389 candidatos postulantes a las Becas Py. En esta sede contamos con cinco salas muy bien equipadas y cómodas, con lugares previstos para 80 postulantes en cada una, destinados a los postulantes que corresponden a Misiones”, señaló.

Agregó que la duración del examen es de dos horas reloj y que se inició puntualmente a las 09:00, con todas las medidas de seguridad correspondientes. “Tenemos lo que se llaman vigilantes de aula. Venimos con 14 vigilantes, distribuidos, con alrededor de tres por cada aula”, explicó.

Por último, indicó que el examen consta de 40 preguntas que los jóvenes deben contestar en una hoja de respuestas. Una vez finalizada la prueba, los formularios serán remitidos al nivel central para su evaluación. Entre el lunes y el martes se prevé la publicación de los resultados finales.

En total 389 jovenes se presentaron para las Becas Py en Misiones.
A nivel nacional, son 18 las sedes habilitadas para la realización del examen de Becas Py, con más de 18.000 estudiantes habilitados para rendir por 5.000 cupos de becas.