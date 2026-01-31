Río Tebicuary: presenta descenso sostenido de niveles y caudales en la cuenca alta y baja

Ante descenso del río Tebicuary el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó verificaciones en la cuenca.
Los fiscalizadores recorrieron varios puntos de la cuenca del río Tebicuary iniciando los procedimientos en Villa Florida, donde se constató un descenso del nivel del agua.
Los controles se extendieron a los departamentos de Misiones, Caazapá y Guairá, como parte de un monitoreo integral del uso del recurso hídrico por parte de los productores de arroz que dependen del cauce.
Ante la situación actual del río, el Mades recuerda que solo se encuentran habilitados para la actividad aquellos productores que cuenten con su “Plan de Bombeo Escalonado” aprobado, conforme a la normativa ambiental vigente.
También insta a los usuarios a hacer un uso responsable del agua para garantizar la sostenibilidad del recurso y recomienda mantenerse informados y adoptar medidas de gestión responsable, promoviendo un uso racional y sostenible del agua.