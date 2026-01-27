Minería en Paso Yobai: Mades chequea suelo para evitar uso de mercurio

Miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto Planet Gold Paraguay y funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una visita de campo a la zona de Paso Yobái, departamento de Guairá, con el objetivo de relevar datos sobre la situación actual de la minería aurífera artesanal.

Indican que la actividad permitió la recolección de información primaria mediante encuestas, entrevistas y observaciones directas en campo, orientadas a conocer las condiciones sociales, ambientales y productivas de la minería artesanal y de pequeña escala de oro.

“Este proceso forma parte del trabajo técnico para la construcción de una base de datos actualizada de los mineros, que permitirá contar con información sistematizada y confiable, constituyéndose en un insumo clave para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las acciones del proyecto”, indica el documento.

Explican que el proyecto Planet Gold Paraguay tiene como objetivo principal reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala, promoviendo prácticas más seguras y sostenibles, el fortalecimiento de capacidades locales, la formalización del sector y la protección del ambiente y la salud de las comunidades.

También anunciaron que el lanzamiento oficial del proyecto Planet Gold Paraguay se realizará el próximo 12 de febrero en Paso Yobái, ocasión en la que se presentarán los objetivos y líneas de acción.