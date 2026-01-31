Un hombre muere electrocutado tras manipular cables de la ANDE en Yataity del Norte

El suceso se produjo hoy aproximadamente a las 4:30, en el lugar conocido como Cruce San Felipe, ubicado sobre la ruta PY08, a la altura del Km 305 de esta jurisdicción. La víctima fatal fue identificada como Blas Núñez Benítez, de 33 años, domiciliado en San Estanislao.

Al respecto, el subjefe de la comisaría 15ª de esta ciudad, suboficial inspector Néstor Villordo, señaló que fueron informados del hecho a través de una llamada por parte de un conductor y que se dio participación a los representantes del Ministerio Público de Santaní y a personal de otras secciones de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

Evidencias encontradas

En el lugar del suceso fueron encontradas una motocicleta y una bolsa plástica que contenía varios pedazos de cobre tipo cable, que se utilizan en las columnas de la ANDE y que sirven como protector de descarga eléctrica, pero cuya manipulación sin los elementos adecuados y conocimientos necesarios, puede ser muy peligrosa.

Tras lo ocurrido, desde la ANDE recomiendan a la ciudadanía, y especialmente a la gente que se dedica a la extracción de los cables de cobre de las columnas, no realizar ningún procedimiento que pueda poner en peligro la vida de las personas, para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

