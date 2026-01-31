Nacionales
31 de enero de 2026 - 11:56

Un hombre muere electrocutado tras manipular cables de la ANDE en Yataity del Norte

El hecho se produjo hoy en la jurisdicción de Yataity del Norte
La electrocución fatal se produjo hoy en la jurisdicción de Yataity del Norte

YATAITY DEL NORTE. Una persona murió electrocutada, aparentemente cuando intentaba cortar un material de cobre que sirve como puesta a tierra del tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Según datos que maneja la Policía, la víctima estaba acompañada por un menor, quien, al observar lo ocurrido, pidió auxilio a los conductores que pasaban en las inmediaciones donde se produjo el suceso.

Por Sergio Escobar Rober

El suceso se produjo hoy aproximadamente a las 4:30, en el lugar conocido como Cruce San Felipe, ubicado sobre la ruta PY08, a la altura del Km 305 de esta jurisdicción. La víctima fatal fue identificada como Blas Núñez Benítez, de 33 años, domiciliado en San Estanislao.

Al respecto, el subjefe de la comisaría 15ª de esta ciudad, suboficial inspector Néstor Villordo, señaló que fueron informados del hecho a través de una llamada por parte de un conductor y que se dio participación a los representantes del Ministerio Público de Santaní y a personal de otras secciones de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

Los intervinientes encontraron en el lugar esta bolsa que contenía pedazos de material de cobre, presumiblemente extraídas de las columnas de la ANDE
Los intervinientes encontraron en el lugar esta bolsa que contenía pedazos de material de cobre, presumiblemente extraídas de las columnas de la ANDE

Evidencias encontradas

En el lugar del suceso fueron encontradas una motocicleta y una bolsa plástica que contenía varios pedazos de cobre tipo cable, que se utilizan en las columnas de la ANDE y que sirven como protector de descarga eléctrica, pero cuya manipulación sin los elementos adecuados y conocimientos necesarios, puede ser muy peligrosa.

Lea más: Funcionario de ANDE falelce electrocutado en Santaní

Tras lo ocurrido, desde la ANDE recomiendan a la ciudadanía, y especialmente a la gente que se dedica a la extracción de los cables de cobre de las columnas, no realizar ningún procedimiento que pueda poner en peligro la vida de las personas, para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy