Exitoso estreno del cortometraje ovetense “Sin Salida”

La producción audiovisual, de terror y drama fue creada por un grupo de jóvenes escritores y cineastas locales, liderados por el escritor ovetense Carlos Mendoza, y contó con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) para su desarrollo, grabación y difusión.

El cortometraje, con una duración aproximada de 17 minutos, logró captar la atención del público durante toda la proyección, y dejó una muy buena impresión entre los asistentes, según manifestaron los organizadores tras el estreno.

En ese sentido, Carlos Mendoza, autor del guion, destacó la importante concurrencia registrada y valoró el acompañamiento de los amantes del cine local, señalando que la respuesta del público superó las expectativas del equipo de producción.

Asimismo, el escritor afirmó que la experiencia vivida durante el estreno lo motiva a seguir creciendo en el mundo de la cinematografía, apostando a nuevos proyectos audiovisuales desde Coronel Oviedo.

Cabe recordar que el rodaje de “Sin Salida” se realizó en el mes de octubre del año pasado, en el hospedaje Yerutí, ubicado en esta ciudad, y actualmente es considerada una de las producciones audiovisuales más relevantes de los últimos tiempos en el ámbito cultural local.