¿Sin luz en tu barrio? ANDE informa dónde realiza cortes programados hoy

Según anunció hoy la ANDE, este domingo están previstos trabajos en el sistema de distribución de energía eléctrica en una localidad de la región central del país: la ciudad de Quiindy, en el departamento de Paraguarí.

Allí, funcionarios de la ANDE llevarán a cabo la construcción de un nuevo alimentador, trabajo que se desarrolla desde las 7:00 y debería culminar a las 11:00.

Otro punto del país con cortes programados es el departamento de Ñeembucú, específicamente zona de Manufactura Pilar, Costa Puku, Potrero Esteche, entre las 6:30 a 9:00.

Se suma también Potrero Novillo, Barrero Ñu, departamento de Itapúa, de 6:00 a 12:00.

En consecuencia, la ANDE recomienda tomar medidas preventivas ante posibles cortes de energía en ese horario, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, instituciones de seguridad pública y otras dependencias.

