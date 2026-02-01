Nacionales
01 de febrero de 2026 - 08:35

¿Sin luz en tu barrio? ANDE informa dónde realiza cortes programados hoy

Para este año, la ANDE pretende instalar 50 nuevos alimentadores.
Imagen de archivo.Gentileza ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció dónde sus funcionarios realizarán trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico hoy, para alertar a los vecinos de las zonas afectadas de posibles cortes en el suministro de energía.

Por ABC Color

Según anunció hoy la ANDE, este domingo están previstos trabajos en el sistema de distribución de energía eléctrica en una localidad de la región central del país: la ciudad de Quiindy, en el departamento de Paraguarí.

Allí, funcionarios de la ANDE llevarán a cabo la construcción de un nuevo alimentador, trabajo que se desarrolla desde las 7:00 y debería culminar a las 11:00.

Otro punto del país con cortes programados es el departamento de Ñeembucú, específicamente zona de Manufactura Pilar, Costa Puku, Potrero Esteche, entre las 6:30 a 9:00.

Se suma también Potrero Novillo, Barrero Ñu, departamento de  Itapúa, de 6:00 a 12:00.

En consecuencia, la ANDE recomienda tomar medidas preventivas ante posibles cortes de energía en ese horario, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, instituciones de seguridad pública y otras dependencias.

