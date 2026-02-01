ANDE 2026: camino a la copaconización

Esta semana escuché interpretaciones del new decreto PE 5306 y 5307/2026, dirigidos a los “inver$ionistas “amiwis” del New Technology”, desde la “férrea” posición de Sitrande, hasta las opiniones de exautoridades de la ANDE, todos (co)protagonistas del sector, (IPPSE, tales como Ángel Recalde, Fabián Cáceres, Pedro Ferreira, entre otros), algunos en lo geopolítico (1 y 2), y hasta la devolución del Lic. Javier Giménez Calvo García de Zúñiga, (3), ministro de Industria, empresario de pedigree, colíder de la negociación con el Brasil por Itaipú y miembro, no solo del Equipo Económico, sino del dream team, del Consejo de Administración (DT CDA) de IB, integrado por ministros, economistas, exbanqueros (exBCP), inclusive “Chicago voy’s” (MEF), o sea, la nata intelectual (nerd’s) país, todo lo contrario de la EBY, aunque igual bien remunerados y conformando una especie de tándem “bina$ional” master – slave”.

En honor a los lectores sapiens, no repetiré todo lo señalado precedentemente, tampoco que hicieron durante su “ge$tión”, porque seguramente fue repetido en múltiples foros, incluido el de la ANR, con moderador.

Trataré simplemente de analizar los resultados a la fecha, sin hacer juicio de valor, solo puntualizaciones, (pre)visualizando el post 2026, el “tarifa$o” anunciado y, ayudado en parte por la IA, expondré directamente los resultados hasta 2025 (datos duros) y que cada lector saque sus conclusiones.

Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones, no dudo de que la “juri$prudencia” local, así como expertos/académicos/historiadores (pronii), me lo harán notar públicamente, ya que algunos procuramos un Paraguay sapiens, basado en el análisis cuantitativo/cualitativo de la realidad y no de simples repeticiones por boca de ganso, que altere el biorritmo de los “pro$ores dotores”.

El ministro citado (MIC) aseguró que los decretos 5306 y 5307/26, emitidos recientemente por el Poder Ejecutivo, establecen reglas claras, previsibles y transparentes para la negociación de contratos con industrias electrointensivas (GEI), en particular los sectores Power to X (¿?) y Data Centers (DC). Descartó que las tarifas fijadas impliquen algún tipo de subsidio energético (in totum, he’i leguleyo).

“Poca observación y muchas teorías llevan al error. Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad”, Dr. Alexis Carrel.

Pero prima facie, la tarifa en 220 kV (Dec. 5307) resulta más conveniente (hasta que se demuestre lo contrario) que en 500 kV (Dec. 5306), cualquiera sea el fin útil, ya que mayor nivel de tensión implica necesariamente mayor inversión; ergo, esta franja estaría subsidiada exprofeso (¿?), con la salvedad de que la tarifa es fija “in totum por 15 años (¿?)”, es la duda.

Como referencia comparativa utilizaré el Decreto PE 7551/17, especialmente lo establecido para el suministro de EE a industrias electrointensivas (GEI), pero es obvio que las tarifas disminuyan con el tiempo y citaré algunas condicionantes, entre otros:

1).- La conexión al SIN dependerá de la disponibilidad y de las condiciones técnicas de la ANDE en la zona de instalación. Tal como dijo el titular del MIC, la ANDE tiene la lapicera y raya la cancha, pero ya no fija tarifas, ni hace de juez y parte.

2).- Ajuste tarifario anual, corrección por Factor de Carga < 85%, a realizarse el siguiente año. Factor de ajuste, idéntico a IB (royalties), donde Tr = Tb x Frd, donde Frd = 1+0,5 Vig (industrial godos) +0,5 Vcp (consumer price) - Año base 2017 (actualizado al 2024, según indicadores IB publicados, el factor de corrección 2024/2017 = 1,27).

3).- Desconocemos que pasó este 2025, pero aparentemente resultó negativo dicho factor de ajuste (Frd), entendió al revés (¿?) Lara Lara, ya que se puede observar lo siguiente:

- Los royalties (función producción) 25 Vs. 24 se redujeron 7,6%, según el BCP, a pesar de que la producción aumentó 8,6%. No hablamos de la cesión en IB que sí cayó, pero fue por la decisión de “autolimitacao” de la ANDE en la EBY (< 20% producción, símil Tratado Ayala Pueyrredón) del siglo pasado.

- Ambos retiros de la ANDE (IB y EBY) fueron realizados con mayor costo medio final (25 Vs. 24). El costo Medio Ponderado Binacional Real ANDE 25, resultó de aproximadamente +31,5 US$/MWh, ya que el aporte Acaray fue marginal, 1,5%.

- Quizás por eso aún no se pilló que la cesión ”paraguasha” de EE en la EBY, 25 Vs. 24, aumentó 67,5% pero los pagos respectivos cayeron al 37,2%.

Según datos del MEF, el 2025 cerró con -25,9% de transferencias de las binacionales IB y EBY, casi US$ 159 millones menos para el tesoro en el 2025 (6). No olvidemos que la “cesión PY angelical” en la EBY representó +5% del consumo total del SADI argentino de toda la década.

4).- Hay una limitación que, aparentemente, no se cumple: La suma de las potencias a ser contratadas por las IEI no será superior a 250 MW, pero los contratos anteriores de Archer (exSicbras), AYSA, más Commons, Penguins, Atome, entre otros, superan ampliamente ese valor, quizás por eso no son publicados. La ANDE habla ahora de 1000 MW, pero según su Memoria 2024 (Pág. 58) serían 48 clientes y su consumo fue solo de 2.291,6 GWh = 261 MWm (12% de EE facturada, equivalente a +10 veces Clyfsa), a una tarifa promedio inferior de solo 4,26% de la tarifa media nacional 2024 (G$/KWh), ergo, no sería un subsidio.

5).- La Medición incluye 2 (dos) conjuntos (principal y backup) propiedad de ANDE, ubicados en posición de salida, LT 220 KV SE VHA, o sea, se incluyen pérdidas técnicas LT y SE usuario.

6).- Rescisión del contrato: Comunicación antes del 30.09 del año en curso, para q sea efectiva al 1 de enero post, de lo contrario deberá pagar todo el año, use o no, o sea, estaría concatenado al contrato ANDE – ITAIPU, presuponen seguirá siendo anual y se mantiene el statu quo in limine do “Apagao”.

El licenciado del MIC tiene razón al citar que los “mi$mos” irmaos energéticos (pero, “re$ucitados” por el actual gobierno), mantuvieron el “$tatu quo” desde don Enzo (1984), ya que supongo con el “Récord Guinness” Itaipú, de 3 millones de MWh producidos, se pudo cuantificar que la ANDE solo aprovechó el 10% de la “producao” (8,5% EBY), y recibió de IB el equivalente al 50% de su patrimonio neto 2024, (4 y 9), aunque hoy +100% ya fue enajenado y depende de dádivas (públicas y/o privadas) toda inversión. Los valores de potencia/consumo país del 2015 (MW/MWh) fueron duplicados recién en el 2025, post década monopólica.

No olvidemos que, durante su intervención en el Foro Económico Mundial (Davos), nuestro presidente, preocupado si había Gaza en la franja, destacó las inversiones que llegarán al Paraguay, pero advirtió que eso repercutirá en “presiones internas”, porque el desarrollo de más industrias (¿?) implica a su vez un aumento del precio de la energía (5). Quizás, el análisis del tema nos lleve a comprender por qué no pagamos los US$ 1000 millones de membresía (in totum).

Recordarán que en el 2022 esta misma Administración de la ANDE realizó hasta una Audiencia Pública (AP) sobre un llamado fallido para licitar bloques de hasta 1000 MW en EAT, para uso final en territorio nacional (8). Allí, los mi$mos manifestaron que, en total, la ANDE recibió 23 manifestaciones de interés por 5.862 MW (megavatios) de potencia (equivalentes a +8 turbinas de IB). Por ejemplo, hoy nadie menciona si existe algún ordenamiento territorial para fijar zonas industriales, si hay ofertas de disponibilidad de potencia/energía para esas zonas (ejemplo Villeta). Según la Memoria 2024, el consumo de EE industrial apenas llega al 8%, por lo menos tres veces inferior al porcentaje EE no facturada. Sin embargo, se sabe que el PIH (Parque Industrial Hernandarias) funciona a full, sobrecargado 1300 a (220 KV) serían unos 1000 KVA full. Es Industrial o es GEI (¿?).

Por ende, desconocemos como ciudadanos por qué cumplido el plazo histórico de revisión del Anexo C (2023) se incumplió el tratado y no se ejerció la Soberanía, comprando nuestro 50% de IB al precio (bajo) establecido taxativamente por el Anexo C, ya que, en teoría, se mantuvo la misma línea política (Dios, Patria y Familia) de gobierno, especialmente con la resurrección Eléctrica de los acólitos de don Enzo por el licenciado.

Las estadísticas regionales muestran que los precios mayoristas industriales de nuestros vecinos superan 2 a 1 al precio industrial PY. El costo industrial ANDE debería ser costo medio ponderado de fuentes, más un peaje TUST/TUSD (Brasil), y ello, evidentemente, arroja valores por encima de 50 US$/MWh, según Pitágoras y Pareto. O sea, la competitividad país nunca radicó en la tarifa para la IED, ya explicado reiteradamente, tarifa es Consecuencia y no causa. Pero cómo está la ANDE a la fecha.

Como ejemplo, podemos señalar que ANDE 2025 retiró de IB unos 25.768 GWh x 30 US$/MWh (optimista), más lo que retiró de la EBY, unos 3.080 GWh x 28 US$/MWh a cuenta, ergo, ambos suman US$ 859,3 millones, monto superior incluso a los US$ 853 millones presupuestados para este 2026, evidentemente con mayores costos medios (7). Ni hablamos de la deuda ANDE Vs. EBY por diferencia tarifaria (NR 92), que hoy superaría los US$ 830 millones, pronto a canjearlos por territorio inundado, jamás medido. Sin embargo, el presupuesto (irreal) ANDE orilla US$ 2 billones, como su deuda total (real).

¿Qué dice Irena sobre los costos de generación de la Energía Renovable en 2025?

En términos de costo nivelado de la electricidad (LCOE), las energías renovables siguieron siendo la opción con mejor relación costo-efectividad para nueva generación eléctrica en 2024, con el 91% de la capacidad de nueva instalación a escala de servicios públicos entregando electricidad a un costo inferior al de la alternativa fósil más barata de nueva instalación (GAS).

En 2024, los nuevos proyectos eólicos terrestres (onshore) a escala de servicios públicos siguieron siendo la fuente más barata de electricidad renovable, con un LCOE promedio mundial ponderado de US$ 34 por MWh, seguidos por la nueva energía solar fotovoltaica (FV) (US$ 43/MWh) y la nueva hidroelectricidad PCH (US$ 57/MWh).

Entre 2010 y 2024, los costos totales instalados (TIC) cayeron drásticamente en las principales tecnologías renovables. Para 2024, los TIC descendieron a US$ 691/kW para la solar FV, US$ 1041/kW para la eólica terrestre y los costos de almacenamiento en baterías disminuyeron un 93% de 2010 a 2024, pasando de US$ 2 571/kWh a solo US$ 192/kWh.

Si bien se esperan reducciones de costos a largo plazo, gracias al aprendizaje tecnológico continuo y a la maduración de las cadenas de suministro, los riesgos geopolíticos emergentes —en particular los aranceles comerciales sobre componentes y materiales renovables, así como la dinámica del sector manufacturero chino— podrían elevar los costos en el corto plazo.

Todo joia, pero llama la atención que todas las inversiones parcialmente realizadas y productivas país en High Technology, no mueven el amperímetro de la IED, según BCP/Cepal. ¿Será parte de la Economía Subterránea que algunos analistas estimaron del orden del 35% PIB (2024) y con ello se justificarían las singularidades econométricas ANDE (2024)?

Según BCP, en PY el flujo neto de ID en 2024 fue positivo y alcanzó los US$ 931 millones. Esto significó un aumento de 15% con respecto al flujo neto registrado en 2023 y fue resultado de flujos brutos de entrada por US$ 3.291 millones Vs. flujos brutos de salida por US$ 2.360 millones.

Por rama de actividad económica se observó un incremento de los flujos netos de ID en comercio, servicios a las empresas, comunicaciones, producción de carne e intermediación financiera, mientras que se registraron flujos netos negativos en productos metálicos, servicios inmobiliarios, producción de otros alimentos, elaboración de aceites y minería. Las actividades económicas con mayor participación en los saldos de ID fueron comercio (19%), intermediación financiera (16%), elaboración de aceites (7%) y transporte (7%). No hay mención alguna a IED de empresas High Technology, que el MIC cita como estratégica y tocando el timbre del MEF.

En mayo del año pasado, Marco Rubio, secretario de Estado USA, destacaba: “Paraguay tiene una planta hidroeléctrica (IB) y tenía un acuerdo a largo plazo con Brasil, donde les vendía el 50% de la energía producida, que ya expiró. Paraguay busca qué hacer con el 50% de la electricidad generada por energía hidroeléctrica que ya no llegará a Brasil”. “No pueden ponerla en un tanque y enviarla al extranjero”, y añadís maliciosamente “alguien inteligente irá a Paraguay y abrirá un servidor de inteligencia artificial - IA”.

Solo como ejemplo, citaré a HIVE DigitalTechnologies, pero están otras en el país y a conocimiento de ANDE/MEF, ya que en su portal aclaran que son proveedores de infraestructura de Blockchain e IA, anunciaron la firma de un acuerdo definitivo para desarrollar un Centro de Datos Hidroeléctrico de 100 MW en su campus de Yguazú (PY). Esta expansión de la Fase 3 (2026) aumentará la capacidad renovable total de HIVE en Paraguay a 400 MW. El equipo directivo espera que esta fase potenciada por EE de la presa IB sea la instalación más grande de su tipo en el país, e incrementará el objetivo global de Bitcóin a 35 Exahash por segundo (EH/s) para 2026.

Este exceso eléctrico ha permitido a HIVE disparar su producción. Su CEO asegura que solo en noviembre lograron un crecimiento interanual del 182% y minaron 290 BTC (USS 25 millones), con otros 100 MW ya en cartera que podrían añadir unos 10 EH/s más.

En su visión a cinco años, su CEO espera que PY llegue a aportar alrededor de 1 GW de capacidad eléctrica a las operaciones de HIVE, por encima de Canadá y Suecia combinados, y que la compañía sea capaz de convertir buena parte de sus Data Centers de minería en instalaciones de HPC para IA, especialmente en Canadá. El objetivo declarado es elevar la cuota de la red global de bitcóin desde algo más del 2% actual hasta el 5%, apoyándose en energía verde, precios eléctricos atractivos y la última generación de ASICs. Nadie aún lo sabe, in totum.

Según la IA, construir un DC a gran escala tiene un costo estimado de entre US$ 7 y US$ 12 millones por megavatio (MW) de carga crítica de TI, pero los proyectos optimizados para IA pueden superar los US$ 20 millones por MW. El 40-50% del presupuesto se destina a sistemas eléctricos y mecánicos (enfriamiento). Ergo, solo 400 MW representarían +5 mil millones US$, que ni dios (Pipo) con “repa$ador” al hombro, sabían ya que tampoco estaba en el ppt del último For(r)o Republicano c/moderador. Evidentemente alguien inteligente ya lo hizo, in totum, mientras otros llamaban por celular a preguntar deiko moo reime Rubio, “se jue la lú”.

La soberanía no se pide, se ejerce. No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Febrero 26 / Homenaje a mi madre (+), ejemplo de mujer paraguaya resiliente, “la más gloriosa de América”’ Papa Francisco.

