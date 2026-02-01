Unas 25.000 almas congregó los 25 años del Festival Nacional e Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

La emblemática plaza Boquerón de la ciudad de San Juan Bautista, en Misiones, quedó chica ante la imponente convocatoria de la XXV edición del Festival Nacional e Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino.

En ambas noches, unas 25.000 personas, provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, colmaron el lugar para disfrutar de la gastronomía típica de la región y de un despliegue artístico que convirtió al evento en una verdadera fiesta popular.

Lea más: Feria Mangoré fue todo un éxito en su quinta edición

Los visitantes pudieron degustar los platos típicos del festival, entre ellos el tradicional batiburrillo, un platillo originario del País Vasco, España, introducido en la ciudad en el año 1926 por Sebastián Sasiain, inmigrante español que solía prepararlo en encuentros entre vecinos y reuniones familiares.

En su origen, consiste en una picada de vísceras de cerdo y oveja; actualmente, se elabora con menudencias de ganado vacuno, acompañadas de verduras y diversas especias, entre ellas el locote picante, que realza y potencia sus sabores característicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También fue protagonista el tradicional chorizo sanjuanino, elaborado con una cuidada combinación de carne porcina y vacuna, condimentada con locote ky’ýi (picante) y sal a gusto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta delicia, emblema de la gastronomía local, tiene su origen en la historia y el esfuerzo de Aníbal Amarilla y su esposa, María Caballero de Amarilla, quienes en la década del 60 del siglo pasado comenzaron a conquistar el paladar del público en las cantinas de las fiestas de la ciudad, para luego convertirse en una infaltable picada en reuniones familiares y acontecimientos sociales, manteniendo viva una tradición que hoy sigue despertando sabores y recuerdos.

El siriki es un refrescante aperitivo que se obtiene de la mezcla de caña blanca de 40 grados, limón sutil, hielo en cubitos y soda. Su creación también se atribuye a Sebastián Sasiain, quien al intentar pronunciar la expresión “syryku” (trago largo) terminó diciendo “siriki”, nombre que quedó instalado desde entonces. Con el paso del tiempo, la bebida se ganó un lugar en el gusto popular y es conocida cariñosamente como “chiriki”, infaltable para acompañar la fiesta y el encuentro.

El intendente municipal, José Luis Benítez, mencionó que quedaron sorprendidos por la cantidad de participantes que llegaron para disfrutar del festival, desde diferentes puntos del país y del extranjero.

“Impresionante la convocatoria nacional e internacional que tuvo esta edición de nuestro festival. Vinieron visitantes desde diferentes puntos del país y de otras naciones, para apreciar este festival tan importante, en su vigésima quinta edición, que resalta nuestra gastronomía de San Juan Bautista, acompañado de grupos internacionales, grupos departamentales y nacionales”, manifestó.

También mencionó que, gracias a este impacto social, queda mucho dinero para el pueblo sanjuanino, y que muchas familias tenían la esperanza de obtener ganancias al haber instalado su cantina en ambas noches, así como también en el ámbito de la hotelería y el hospedaje, que estuvieron totalmente llenos.

El evento central de la XXV edición del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino comenzó a las 21:00 en la Plaza Boquerón, marcando el inicio de una noche cargada de identidad y emoción.

La apertura estuvo a cargo del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de Danza Carmen Acosta y el Ballet Folclórico Nitsuga, que con coloridos cuadros y danzas tradicionales encendieron el escenario y el aplauso del público.

Durante la velada también se presentó el grupo de Néstor Damián Girett, emblema del festival, quien desde la primera edición viene deleitando a los asistentes con su inconfundible show.

La grilla se completó con las actuaciones de Chabely Fretes y

Grupo Generación, mientras que desde Argentina llegaron Los Alonsitos, Grupo Irundy y La T y La M.

El cierre, a puro ritmo y energía, estuvo a cargo del grupo local Estilos Band, que coronó una noche inolvidable de los 25 años del Festival Nacional e Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino.