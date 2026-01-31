Feria Mangoré fue todo un éxito en su quinta edición

La plaza Mariscal Estigarribia de la capital del octavo departamento fue el epicentro de la segunda jornada de la Feria Mangoré de Emprendedores. Los turistas encontraron una amplia variedad de artículos artesanales y de gastronomía típica y popular de la zona, como batiburrillo, chorizo sanjuanino, chatasca y caldo de gallina, entre otras delicias culinarias.

Los emprendedores señalaron que las dos jornadas fueron muy fructíferas, ya que registraron excelentes ventas. En representación del sector, la secretaria del área del Municipio, Nohelli Núñez, indicó que este evento constituye una oportunidad importante para los emprendedores locales.

“Hoy nos encontramos en la quinta edición de la Feria Mangoré de Emprendedores, un encuentro familiar que disfrutan los visitantes y en el que los expositores presentan sus distintos proyectos artesanales y gastronómicos”, explicó.

Además, los turistas que llegaron hasta el lugar pudieron disfrutar de música paraguaya y presentaciones de danza. En el escenario se presentó Emilio García con La Retroband, que hizo vibrar al público presente.

El evento central del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino continúa esta noche, a las 21:00, en la Plaza Boquerón. La apertura estará a cargo del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de Danza Carmen Acosta y el Ballet Folclórico Nitsuga.

Durante la noche también se presentarán Néstor Damián Girett, Chabely Fretes y el Grupo Generación. Desde Argentina llegarán Los Alonsitos, Grupo Irundy y La T y La M. El cierre estará a cargo del grupo local Estilos Band.

Las actividades continuarán el domingo 1 de febrero en la Granja Achar con una gran fiesta campestre. Los turistas podrán disfrutar de paseos a caballo, senderismo y recorridos en zulky. Además, se realizará la tradicional jineteada.