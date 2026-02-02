Atyrá rechaza emprendimientos privados que utilicen agua del Acuífero Caacupé

Autoridades municipales y departamentales, junto con organizaciones sociales, difundieron este domingo un manifiesto conjunto en defensa del Acuífero Caacupé, considerado estratégico para el abastecimiento de agua potable. El pronunciamiento incluye el rechazo a emprendimientos inmobiliarios privados que pretenden utilizar el recurso hídrico subterráneo en la ciudad de Atyrá.

Manifiesto fue presentado tras misa patronal

El documento fue dado a conocer tras la misa en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de Atyrá, ciudad reconocida a nivel nacional por su perfil ecológico y su histórica defensa del agua. El acto reunió a autoridades locales, referentes comunitarios y ciudadanos, quienes reafirmaron su compromiso con la protección del sistema hídrico subterráneo.

Instituciones firmantes y respaldo político

El manifiesto cuenta con la firma de la Municipalidad de Atyrá, la Gobernación de Cordillera, la Mancomunidad de Municipios del departamento, diputados departamentales y la Comisión de Defensa del Agua. Las instituciones resaltan que la conservación del acuífero es clave para garantizar el derecho humano al agua, la salud pública y la sostenibilidad de las actividades productivas locales.

Rechazo al uso del agua para proyectos inmobiliarios

En el pronunciamiento se expresa una postura firme de la comunidad atyreña contra el uso del agua del Acuífero Caacupé para abastecer emprendimientos inmobiliarios privados. Sostienen que el recurso debe ser priorizado para el consumo humano y las necesidades comunitarias, por encima de intereses comerciales que puedan poner en riesgo su disponibilidad futura.

Denuncian perforaciones sin permisos

El documento señala que las firmas Petrohue S.A. y Higland Lagoon & Park S.A. realizaron la perforación de un pozo tubular de aguas profundas en la compañía Zanja Hú, dentro del área de influencia del acuífero, sin cumplir con los requisitos ambientales y municipales correspondientes.

Según el manifiesto, las empresas no cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni con autorización municipal, por lo que actualmente se encuentran siendo sumariadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Controles, movilizaciones y llamado a la ciudadanía

Las autoridades anuncian que rechazan cualquier perforación clandestina o fuera de norma y que ejercerán controles dentro de sus competencias. Además, enfatizan que no se utilizará el agua proveniente del pozo perforado por Petrohue S.A.

Asimismo, adelantaron nuevas movilizaciones ciudadanas y acciones públicas para exigir a la Justicia y a organismos como el MADES y el ERSSAN medidas efectivas de protección del Acuífero Caacupé y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

El pronunciamiento también convoca a la ciudadanía a mantenerse vigilante y denunciar posibles perforaciones ilegales, y exhorta al sector privado a respetar la legislación, la planificación territorial y la responsabilidad ambiental.

“El agua es vida. El acuífero es futuro. Y el futuro se defiende hoy”, concluye el documento.