Atyrá invita a una “Peña artística por el agua” y junta firmas en defensa del acuífero Caacupé

Este viernes 16 de enero, se llevará a cabo la “Peña artística por el agua”, que forma parte de la campaña “Voces del agua”, en defensa del acuífero Caacupé. Los pobladores de la ciudad de Atyrá invitan a compartir una noche de música y cultura a partir de las 20:00, en la “Quinta La Castiza” de Zanjha Hu.

“Todo lo recaudado apoya las movilizaciones por el agua”, afirman los organizadores, que ya vienen varios meses luchando para frenar proyectos inmobiliarios que ponen en riesgo el líquido vital para la zona. Actualmente, ya sufren de escasez de agua en temporada de verano, deben racionalizar su uso e ir colectando para bañarse o asear el hogar, aseguran.

Por ello, sostienen que grandes proyectos inmobiliarios que pretenden llevar agua del acuífero a otras ciudades y con un pozo que viola las normativas ambientales, según el propio Ministerio del Ambiente, pone en riesgo el acuífero. Guaraní.

Más de 3.000 firmas digitales

En ese contexto, mediante esta campaña digital ya se recolectaron más de 3.000 firmas certificadas, en menos de un mes. El objetivo es llevar la problemática a instancias internacionales y lograr que el Acuífero Caacupé sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los que deseen apoyar la causa pueden acceder al enlace: Protejamos el Acuífero Caacupe en Cordillera, Paraguay

Acuerdo con autoridades locales

Así también, esta semana, la Comisión de Defensa del Acuífero Caacupé, autoridades y líderes de Atyra se reunieron en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Atyrá para evaluar el escenario actual de la lucha por el agua. La convocatoria fue realizada por el intendente Juan Ramón Martínez Saldívar, junto con los miembros de la Junta Municipal.

Los pobladores nuevamente exigieron que se levanten las medidas cautelares otorgadas por los Tribunales de Cuentas, Primera y Segunda Sala, que habilitó el pozo artesiano y la reconexión de cañerías pese a la resolución del Mades que dictamina que se violaron normativas ambientales.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) emitió informes técnicos y resoluciones que señalan irregularidades en la perforación y advierten que las obras carecen de estudio de impacto ambiental aprobado, por lo cual ordenan el cese de actividades relacionadas.

Además, técnicos del MADES advierten que la extracción de agua podría poner en grave peligro al Acuífero Caacupé, principal fuente de agua potable de Atyrá, zonas aledañas de Cordillera y parte de Paraguarí. El riesgo incluye desabastecimiento en temporadas de calor y daños ecológicos duraderos.

