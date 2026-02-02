En Itá honran a San Blas

Las celebraciones de la Víspera Solemne por el día de San Blas, se iniciaron con el rezo del Santo Rosario y con la misa, a las 19:00, que fue presidida por el rector del Seminario Mayor Nacional, presbítero Domingo Savio Ovelar,
La misa contó con la participación de movimientos apostólicos de Schoenstatt y sus distintas ramas, además de iteños residentes en el exterior, como invitados especiales.
A las 21:00 se inició la Serenata Musical 2026, en honor al santo patrono, en la explanada del templo parroquial. Según el programa del evento cultural, realizan presentaciones el Centro de Arte y Danza Noemí Oviedo, una serenata mexicana a cargo de Nacho Servín y su mariachi.
Además de artistas como Rebecca Arramendi, Carlitos Mendoza, Ceivangel, Mezclados y Cantores de Siempre, entre otros.
Día Triunfal de San Blas
Las actividades culminarán mañana. A las 06:00 se rezará el Santo Rosario y a las 07:00 se celebrará la misa central, presidida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo.
Al finalizar la celebración eucarística se llevará a cabo la procesión de la imagen de San Blas por las principales calles de la ciudad, con la participación de la feligresía y autoridades locales. Bandas de músicos y jinetes acompañarán la caravana.
Vestidos como San Blas
Es habitual observar durante la fiesta patronal a niños y adultos vestidos con el atuendo que representa a San Blas. El vestuario consiste en una capa de color rojo, con detalles amarillos y la mitra que suele variar el color. Esta costumbre responde, principalmente, a las promesas realizadas por los feligreses al santo patrono de Itá.
A las 11:00 se realizará la segunda misa, que será presidida por el párroco de Capiatá, Pbro. Jorge Sotelo. A las 15:00 se programa otra celebración eucarística, presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villeta, presbítero Alfonso Darío Pintos.
La última celebración eucarística está marcada para las 19:00 y estará a cargo del párroco de Reducto, presbítero Roberto Carlos Escobar. Se invita a toda la comunidad a participar de esta tradicional manifestación de fe y cultura que forma parte de la identidad de Itá.