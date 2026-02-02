Nacionales
02 de febrero de 2026 - 21:45

En Itá honran a San Blas

Miles de devotos asisten a las celebraciones en honor de San Blas, en Itá.
La ciudad de Itá se prepara celebrar el día de su protector, San Blas, con una serie de actividades religiosas y culturales. Luego de la misa de la víspera, oficiada a las 19:00, comenzó la tradicional Serenata Musical en la explanada del templo parroquial, que se lleva a cabo a estas horas.

Por Lucía González

Las celebraciones de la Víspera Solemne por el día de San Blas, se iniciaron con el rezo del Santo Rosario y con la misa, a las 19:00, que fue presidida por el rector del Seminario Mayor Nacional, presbítero Domingo Savio Ovelar,

La misa contó con la participación de movimientos apostólicos de Schoenstatt y sus distintas ramas, además de iteños residentes en el exterior, como invitados especiales.

A las 21:00 se inició la Serenata Musical 2026, en honor al santo patrono, en la explanada del templo parroquial. Según el programa del evento cultural, realizan presentaciones el Centro de Arte y Danza Noemí Oviedo, una serenata mexicana a cargo de Nacho Servín y su mariachi.

Además de artistas como Rebecca Arramendi, Carlitos Mendoza, Ceivangel, Mezclados y Cantores de Siempre, entre otros.

Día Triunfal de San Blas

Las actividades culminarán mañana. A las 06:00 se rezará el Santo Rosario y a las 07:00 se celebrará la misa central, presidida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo.

Al finalizar la celebración eucarística se llevará a cabo la procesión de la imagen de San Blas por las principales calles de la ciudad, con la participación de la feligresía y autoridades locales. Bandas de músicos y jinetes acompañarán la caravana.

Vestidos como San Blas

Es habitual observar durante la fiesta patronal a niños y adultos vestidos con el atuendo que representa a San Blas. El vestuario consiste en una capa de color rojo, con detalles amarillos y la mitra que suele variar el color. Esta costumbre responde, principalmente, a las promesas realizadas por los feligreses al santo patrono de Itá.

Muchos niños y adultos fueron vestidos con el atuendo de San Blas.
Niños vestidos con atuendos de San Blas para cumplir la promesa de sus padres.

A las 11:00 se realizará la segunda misa, que será presidida por el párroco de Capiatá, Pbro. Jorge Sotelo. A las 15:00 se programa otra celebración eucarística, presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villeta, presbítero Alfonso Darío Pintos.

La última celebración eucarística está marcada para las 19:00 y estará a cargo del párroco de Reducto, presbítero Roberto Carlos Escobar. Se invita a toda la comunidad a participar de esta tradicional manifestación de fe y cultura que forma parte de la identidad de Itá.