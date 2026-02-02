En Itá honran a San Blas

Las celebraciones de la Víspera Solemne por el día de San Blas, se iniciaron con el rezo del Santo Rosario y con la misa, a las 19:00, que fue presidida por el rector del Seminario Mayor Nacional, presbítero Domingo Savio Ovelar,

La misa contó con la participación de movimientos apostólicos de Schoenstatt y sus distintas ramas, además de iteños residentes en el exterior, como invitados especiales.

Lea más: Declaran de Interés Cultural y Turístico la 78ª fiesta patronal de San Blas en Aguai’y

A las 21:00 se inició la Serenata Musical 2026, en honor al santo patrono, en la explanada del templo parroquial. Según el programa del evento cultural, realizan presentaciones el Centro de Arte y Danza Noemí Oviedo, una serenata mexicana a cargo de Nacho Servín y su mariachi.

Además de artistas como Rebecca Arramendi, Carlitos Mendoza, Ceivangel, Mezclados y Cantores de Siempre, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Día Triunfal de San Blas

Las actividades culminarán mañana. A las 06:00 se rezará el Santo Rosario y a las 07:00 se celebrará la misa central, presidida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al finalizar la celebración eucarística se llevará a cabo la procesión de la imagen de San Blas por las principales calles de la ciudad, con la participación de la feligresía y autoridades locales. Bandas de músicos y jinetes acompañarán la caravana.

Vestidos como San Blas

Es habitual observar durante la fiesta patronal a niños y adultos vestidos con el atuendo que representa a San Blas. El vestuario consiste en una capa de color rojo, con detalles amarillos y la mitra que suele variar el color. Esta costumbre responde, principalmente, a las promesas realizadas por los feligreses al santo patrono de Itá.

A las 11:00 se realizará la segunda misa, que será presidida por el párroco de Capiatá, Pbro. Jorge Sotelo. A las 15:00 se programa otra celebración eucarística, presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villeta, presbítero Alfonso Darío Pintos.

Lea más: “Hagamos el esfuerzo de practicar la justicia”, piden durante la celebración de San Blas

La última celebración eucarística está marcada para las 19:00 y estará a cargo del párroco de Reducto, presbítero Roberto Carlos Escobar. Se invita a toda la comunidad a participar de esta tradicional manifestación de fe y cultura que forma parte de la identidad de Itá.