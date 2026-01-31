Sitrande exige la renuncia del presidente de la Ande

A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) exige la reunicia del presidente de la Administracion Nacional de Electricidad, el Ingeniero Félix Eladio Sosa Giménez.

“Ante la postura servil asumida por el Ingeniero Félix Sosa y sus ejecutivos, anteponiendo sus intereses particulares por sobre lo intereses de la institución, la Sitrande exige la renuncia inmediata del Presidente de la ANDE y todos sus altos directivos”, apunta el escrito.

Seguido señalan que sus conductas entreguistas constituyen una traición a la ANDE. “Han optado por no defender la empresa eléctrica nacional para convertirse en servidores sumisos de un gobierno que busca quebrarla y desmantelarla”.

Luego dejan en claro que la Ande la no merece conducirla. “Quién entrega la Ande, es cómplice de su destrucción”.

