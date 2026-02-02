San Bernardino: Operativo Verano registró 2.445 atenciones médicas

El doctor Ramón Lara, coordinador del Operativo Verano en San Bernardino, informó que este número de atenciones se registró en enero y el dispositivo sanitario está diseñado para brindar atención prehospitalaria, realizar la estabilización de pacientes y evaluar las derivaciones a hospitales de mayor complejidad, de acuerdo a la necesidad de cada caso.

Indicó que el plan sanitario, que inició en el mes de enero, se extenderá durante febrero y marzo, abarcando todo el territorio nacional, con el objetivo de responder a las necesidades de salud que se presentan durante la temporada veraniega, especialmente en zonas de alta concurrencia turística.

Entre los motivos de consulta más frecuentes señaló que se encuentran los accidentes acuáticos y deportivos, traumatismos, heridas cortantes, cefaleas, dolores musculares, cuadros de hipertensión arterial, enfermedades gripales y virales, además de picaduras de insectos, entre otros.

Fortalecimiento de atenciones

El operativo cuenta con el fortalecimiento integral del sistema de atención de emergencias, mediante el trabajo conjunto y coordinado con el Instituto de Previsión Social (IPS), así como la incorporación de equipamientos biomédicos, la dotación de insumos médicos y el refuerzo de recursos humanos especializados.

Todo este despliegue permite garantizar una atención adecuada, oportuna y eficiente a la población, además de asegurar una rápida capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia o cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de las actividades.