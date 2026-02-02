Vecinos y familiares celebraron los 100 años de “doña Chinita” en San José de los Arroyos

Doña Chinita, quien cumplió oficialmente un siglo de vida este lunes 2 de febrero, compartió animadamente con los presentes desde la noche del sábado hasta altas horas de la madrugada del domingo. Entre los asistentes también se contó con un hermano del padre de los hijos de la familia Ojeda Cantero.

El encuentro tuvo un momento especial con la bendición impartida por el párroco de Valenzuela, presbítero Modesto Martínez, quien acompañó a la familia en esta significativa celebración.

El festejo por el cumpleaños 100 de Purificación Cantero viuda de Ojeda tuvo una importante concurrencia de invitados que llegaron desde Asunción, San Lorenzo, Vallemí, comunidades del Alto Paraná y otras localidades.

La agasajada estuvo acompañada por nueve de los doce hijos que tuvo en su matrimonio con Pedro Celestino Ojeda, quien falleció en 2004. Tres de sus vástagos también ya murieron.

La longeva mujer tiene 28 nietos y 37 bisnietos, que compartieron la celebración por su siglo de vida.

Una de las hijas de doña Chinita, Rosalina Ojeda, expresó su emoción por el acontecimiento. Resaltó que la gratitud hacia los padres debe demostrarse en vida.

Además, destacó la presencia de amistades que datan del año 1933, lo que, según señaló, evidencia el aprecio y respeto cosechados por su madre a lo largo de los años.