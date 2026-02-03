Ferias de agricultura familiar: este es el calendario de esta semana

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anuncia la realización de cuatro ferias de la agricultura familiar durante esta semana.

Las ferias de esta semana beneficiarán a más de 360 familias agrupadas en 20 organizaciones productivas, provenientes de Central, Cordillera, Caaguazú y San Pedro, promoviendo la soberanía alimentaria, la economía local y el desarrollo sostenible del sector rural, indican.

Cronograma de ferias

Lunes a viernes: Feria permanente de orquídeas en el Centro de Exposición y Venta de San Lorenzo (km 11 de la ruta PY02, frente a la UNA), de 8:00 a 16:00. Miércoles 4: #DeRaíz, en el Shopping Multiplaza de Asunción. Jueves 5: Explanada de la Dirección de Comercialización en San Lorenzo (Avda. Mcal. Estigarribia, entre Saturio Ríos y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia). Jueves 5: Plaza Flores, la feria de plantas y flores estará en el Shopping Multiplaza de Asunción.

Algunos productos que ofrecerán

Queso Paraguay.

Carne de cerdo.

Lechón.

Cabra.

Oveja.

Gallina casera.

Pato.

Huevo casero.

Choclo.

Harina de maíz.

Poroto rojo.

Miel de abeja.

Maní.

Poroto manteca.

Poroto peky.

Ajo.

Papa.

Cebolla.

Habilla.

Almidón.

Tomate.

Mandioca.

Batata.

Verdeos.

Frutas de estación.

Agregan que estas iniciativas tienen como principal objetivo fomentar la venta directa de productos provenientes de las fincas familiares, eliminando la intervención de intermediarios y garantizando precios justos, tanto para productores como para consumidores.

También mencionan que constituyen una oportunidad para que la ciudadanía acceda a productos frescos, de calidad y con identidad nacional, al mismo tiempo que se fortalece el desarrollo económico de las familias rurales paraguayas.

