¿Essap en quiebra? Acción judicial de un abogado generó alarma

El juez Juan Martín Palacios Fantilli confirmó en la mañana de este miércoles que existe un proceso judicial de quiebra de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), con un expediente de fecha 2 de febrero de este año.

El documento se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno y fue presentado por el abogado Manuel Radice, quien de esta manera buscaría cobrar honorarios adeudados por la estatal.

Lea más: Denuncian supuesta presión a funcionarios de Essap para asistir a mitines de HC en Villarrica

Según aclaró el magistrado, el pedido debe pasar primeramente por el proceso de fiscalización y luego ingresará al Juzgado.

“Lo que tenemos es un pedido de declaración de quiebras formulado por un profesional del derecho, el abogado Manuel Radice, y como consecuencia de este pedido, radicó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del vigésimo turno de la capital y el sorteo determinó la competencia de este juzgado”, especificó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que se debe analizar la admisibilidad formal, relativo al estado de insolvencia de la entidad demandada en base a lo que establece la Ley de Quiebras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que en caso de que se declare la quiebra, pasa a intervenir y administrar la Sindicatura de Quiebras.

Comunicado de Essap

Ante la circulación el documento de pedido de quiebra, la Essap S.A. emitió un comunicado e informó que no existe ningún proceso judicial ni acción en curso que comprometa los intereses de la institución.

Asimismo, aseguró que desde la asesoría jurídica no se tiene conocimiento de ninguna presentación de la naturaleza mencionada.