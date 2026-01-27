Denuncian supuesta presión a funcionarios de Essap para asistir a mitines de HC en Villarrica

Una denuncia sobre una supuesta presión política a funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) salió a la luz tras la filtración de una captura de pantalla de un chat de WhatsApp que circuló en redes sociales y grupos de mensajería.

En el mensaje, atribuido a Pablo Martínez, administrador regional de Essap en Guairá, se socializa una invitación del gobernador departamental, César Sosa, a un conversatorio organizado por el equipo político de Honor Colorado en la ciudad de Villarrica.

Según el contenido del chat, el encuentro tendría como objetivo presentar las propuestas de Rubén “Pilo” Fanego, precandidato a intendente municipal de Villarrica por el oficialismo colorado.

Lo que genera controversia es que en el mismo mensaje se hace referencia a la existencia de una planilla de asistencia, lo que fue interpretado como una forma de control o presión para garantizar la participación en el acto político.

El caso cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que Pablo Martínez, además de ser administrador regional de Essap Guairá, es actualmente precandidato a concejal municipal de Villarrica por el movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Hasta el momento, no existe una postura oficial por parte de la Essap a nivel central respecto a la denuncia ni sobre la supuesta elaboración de una lista de asistencia para un acto político.

Intentamos comunicarnos con Pablo Martínez para conocer su versión de los hechos; sin embargo, el mismo manifestó que se encuentra realizando gestiones en la capital del país y no pudo brindar declaraciones al respecto.