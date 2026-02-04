Reclaman falta de insumos, medicamentos y médicos en IPS de Pedro Juan Caballero

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), que son pacientes o familiares de pacientes del Hospital Regional de la previsional que funciona en Pedro Juan Caballero, lamentaron la existencia de muchas falencias en dicho nosocomio.

Un ejemplo de ello es la indignación de los padres de una niña de seis años debido a que llevaban casi tres horas esperando para que su hija sea atendida en el servicio de urgencias.

“Tiene fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y le salen manchas en la piel que parece alergia”, indicó el asegurado Luis Serrano.

“Deberían priorizar a las criaturas, lo correcto sería que le atiendan rápido”, expresó Emilce Giménez, madre de la paciente.

Ambos indicaron además que intentaron una consulta con un pediatra pero le dijeron que ya no había lugar y que recién el jueves a la tarde le podrían atender. Desde el área de agendamiento explicaron que los pediatras solo atienden hasta a 15 pacientes por turno.

“Todo se compra acá y a la noche no hay doctor”, lamentan

Asegurados del IPS en Pedro Juan Caballero, relataron su penosa experiencia al acompañar a familiares en el Hospital.

“Ya gastamos mucho en medicamentos, tampoco tienen insumos, todo se compra acá. Ahora mismo acabo de gastar 400 reales (más de G. 450.000)”, se quejó Auda Gómez, asegurada del ente cuyo padre está hospitalizado.

La misma agregó que durante la noche no hay médico de guardia en el área de internación. “La impotencia es grande”, expresó.

Otra asegurada manifestó que en el IPS “solo tienen lo que es baratito”, refiriéndose a la falta de muchos medicamentos y agregó que hay varios estudios con los que el Hospital de IPS tampoco cuenta en esta capital departamental.

Requerimos la versión de los directivos de la institución, pero nos respondieron que el doctor Guido Duarte, director del nosocomio, tiene permiso por un problema de salud de su padre y la doctora Romina Chamorro, la segunda al mando, dijo que en el momento no podía dar declaraciones a la prensa porque tenía varias pacientes que atender.