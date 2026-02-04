Representantes de Remar rechazan versión de explotación laboral

El director de Remar, Pedro Pastore; el abogado Sebastián Fleitas, asesor jurídico, y el voluntario Cristian Rodas atribuyeron el reciente procedimiento encabezado por fiscalas de la Unidad Especializada de Trata de Personas a un mal entendido. La intervención se realizó para verificar la existencia de supuesta explotación laboral, a raíz de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), que reportó que las personas que trabajan en la institución no reciben remuneración ni terapia.

“Nosotros no somos un centro de rehabilitación; Remar es una residencia para cambio de hábitos, les explicamos pero no entienden, parece. El MNP nos visitó, hicimos el recorrido, les mostramos las instalaciones y nos dieron una serie de recomendaciones que en algunas coincidimos y nos pusimos a trabajar. Estamos trabajando para adecuar los estatutos a lo que hoy funciona ahí”, explicó Pastore.

Remar alberga a unas 250 personas

El director comentó que si bien albergan a personas con problemas de adicción, no todas las personas que asisten -que estarían entre 250 y 300- están en situación de consumo.

“Siempre viene mucha gente y nos pide todo tipo de ayuda, los recibimos porque no podemos dejarnos en la calle pasando penurias. Hay mujeres maltratadas, niños. Tenemos mucha ayuda, gracias a Dios. Tenemos una estructura porque llevamos años trabajando, recibimos donaciones legales de España, de los Estados Unidos, tenemos todo documentado porque queremos ser transparentes”, afirmó.

“Nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para atenderles a todos. No sabe nadie lo que hemos pasado este fin de año para dar una comida digna a 200 personas en Asunción. para que tuvieran carne no solamente en la noche de Navidad, sino también al día siguiente y a fin de año. Casi no llegamos, en el día a día estamos casi sin recursos. Vivimos de fe, recibimos donaciones de frutas, verduras y hacemos todo lo que está a nuestro alcance”, agregó Pastore.

Trabajo en los talleres es voluntario, afirman

El director aclaró que si bien Remar tiene 11 propiedades en el país -adquiridas con recursos provenientes de la Fundación desde el exterior- no todas están operativas. Asimismo, precisó que todos los bienes están registrados a nombre de la asociación y que la gente que trabaja en los talleres y locales, lo hace de manera voluntaria, para retribuir la ayuda recibida.

“Ellos dicen que legalmente no existe trabajo que sea voluntario, hay que preguntar a los bomberos voluntarios cuándo cobran. Si hay una ley de voluntariado queremos acogernos a ella porque somos voluntarios, nosotros no cobramos nada y no pedimos nada tampoco”, indicó, tras comentar que existe un vacío legal, pues están desde 1996 trabajando en el país y el MNP existe desde el 2012.

“En resumidas cuentas, acá no hay explotación laboral”, sostuvo el asesor jurídico Fleitas.

El abogado comentó que uno de los cuestionamientos del MNP es que Remar no tiene profesionales contratados para enseñar en los talleres pero aclaró que la institución tiene convenios con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) que envía a instructores y a modo de ejemplo, comentó que hay varias personas que aprendieron a reparar acondicionadores de aire y hoy trabajan fuera de la institución.

Respecto al cuestionamiento del MNP de la falta de psicólogos y/o psiquiatras para las terapias, explicó que han acordado una metodología de trabajo con el Centro de Adicciones y el Centro Materno Infantil de Fernando de la Mora para prestar asistencia a los personas que necesiten.

Esperan ayuda para realizar cambios recomendados

“Es una lástima que se vea de una manera que no es, yo soy parte de la obra, yo fui rescatado de la calle, de la cárcel y no me tienen explotado en ningún lado. Yo estuve, estoy y voy a estar por mi propia voluntad”, expresó Rodas, quien vive en uno de los locales con su familia.

“Están haciendo un perjuicio que no sé a quién beneficia, por qué no vienen a decirnos cómo hay que hacer, por qué no dicen. ”Esto hacen mal, tienen que rectificar". Estamos abiertos. “Ustedes tiene que capacitar” no importa, vengan. No tenemos problema. Ayúdennos. Porque con eso que hacen, ¿quién es el perjudicado? las personas que necesitan. Si cerramos las puertas, qué va a pasar con estas 250, 300 personas que tenemos? tienen que volver a las calles? les van a asistir? “, expresó Pastore.

Aparatorisidad del procedimiento, “innecesaria”

Pastore, Fleitas y Rodas coincideron en expresar su sorpresa por la aparatosidad del procedimiento realizado que, además de asustar a mujeres y niños que viven en los locales allanados, afecta la imagen de la fundación ante la opinión pública, pues da lugar a todo tipo de especulaciones.

Fleitas comentó que fue convocado por la fiscala Carina Sánchez a presentarse en al día siguiente del allanamiento y si bien así lo hizo, la agente fiscal no se encontraba en su oficina.

“La fiscala Sánchez nos citó temprano, nos fuimos a tempranas horas y no estaba, esperamos dos horas y luego nos dijeron que estaba haciendo algunas gestiones y que regresemos en dos horas. Aprovechamos ese tiempo para ir a algunos medios para hacer nuestro descargo y cuando volvimos a la Fiscalía, la asistente nos dijo que la fiscala fue un ratito nada más, y que ya no tenía hora de regreso”, comentó Fleitas, tras asegurar que solo esperan una nueva convocatoria para presentar los documentos que requieran.

“Hay una problemática social tan grande, que parecen que quieren tapar y dar una imagen de que no hay drogadicción, pero no es la realidad. Hay hambre, damos de comer a mucha gente, vamos a lugares precarios llamamos ”Ángel de la Noche" y les llevamos alimentos, ropa, todo lo que nos sobra y vemos que podemos ayudar, sabemos que hay hambre, que hay gente que no come más de una vez al día.