Allanan la fundación Remar por presunta trata de personas y explotación

Desde la Fiscalía confirmaron los allanamientos simultáneos cerca de las 10:40 de este viernes. Se investiga un caso de presunta trata de personas y explotación laboral. Uno de los operativos se realiza en la casa central de la fundación Remar. Se desconocen aún los detalles de la denuncia.

“Los allanamientos se realizaron con el objetivo de recabar elementos de convicción, verificar las condiciones de permanencia y trabajo de las personas que se encontrarían en los lugares intervenidos, así como individualizar a posibles responsables del hecho investigado“, indicaron desde Fiscalía.

Según las imágenes compartidas, se están inspeccionando los distintos negocios y talleres de la fundación, como la mueblería y la tienda de artículos de segunda mano.

En Itauguá, una comitiva también inspeccional el centro de rehabilitación ubicado en la compañía Mbokajaty Sur.

¿Qué hace la fundación Remar?

Remar es una fundación conocida por estar principalmente dedicada a la ayuda humanitaria y rehabilitación de personas que cayeron en la drogadicción.

También la ONG asiste a mujeres desamparadas con hijos y apoyo a personas en situación de calle, según los detalles brindados en su página oficial.

