San Juan Bautista: vecinos reclaman la reparación de camino vecinal deteriorado en todo su tramo

Los pobladores de la comunidad de Chako’i, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, denunciaron el estado de abandono del camino vecinal que conecta con el casco urbano de la ciudad.

Señalaron que hace años reclaman la reparación del tramo, sin obtener respuestas de las autoridades municipales ni departamentales. Además, indicaron que el mal estado del camino ya ocasionó varios daños a sus vehículos, generando gastos innecesarios.

“La situación de nuestro camino es complicada, ya que está en muy mal estado. Se hizo el puente, que era una urgencia, pero quedó ahí el avance. Cuando se hizo dicha reparación, nos habían prometido que una vez que se terminara el puente iban a trabajar en el camino, pero de eso ya pasaron varios meses y jamás volvieron a trabajar”, señaló Hugo Del Puerto, vecino de la comunidad.

Se trata de un tramo de 4 kilómetros que da acceso a un sector de la comunidad de Chako’i, el cual se encuentra completamente deteriorado. El tramo total hasta la ciudad de San Juan Bautista es de 10 kilómetros, gran parte del cual también presenta un avanzado estado de destrucción.

“Ya estamos por comenzar las clases y hay muchas criaturas que deben ir a la escuela, por lo que tenemos que sortear el mal estado del camino para trasladarlos. Además, este deterioro ya está afectando la mecánica de nuestros vehículos: hay vecinos a quienes se les rompió el cárter por las piedras sueltas y otros que sufrieron daños en las cubiertas, lo que genera gastos extras debido a la desidia de nuestras autoridades”, agregó Del Puerto.

En la comunidad viven unas 25 familias dedicadas a la producción agropecuaria, quienes diariamente deben trasladar sus productos hasta la ciudad para su comercialización y así obtener un ingreso digno que les permita mantener a sus familias. Sin embargo, el mal estado del camino muchas veces dificulta esta labor y complica su actividad diaria.