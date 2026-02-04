Una plantación de más de 10.000 girasoles en plena floración atrae a visitantes en Cabañas de Caacupé

La iniciativa es impulsada por Mirna Bogarín, quien explicó que la preparación del campo comenzó el pasado 13 de diciembre, con la expectativa de que las flores estuvieran listas para el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Sin embargo, la producción se adelantó y, actualmente, el predio luce en todo su esplendor, atrayendo a numerosas personas.

El campo de girasoles está ubicado a unos 1.000 metros de la iglesia parroquial en honor de la María Auxiliadora, de Cabañas.

El acceso es gratuito. Las flores tienen un costo de 5.000 guaraníes por persona, y los visitantes pueden recorrer el lugar, disfrutar de caminatas y aprovechar el paisaje para tomar fotografías, ya sea en pareja, en familia o con amigos.

Recorrido habilitado

El espacio está habilitado de lunes a domingo, de 7:00 a 19:00, y ofrece recorridos por el campo florido. La actividad se presenta como una alternativa recreativa para quienes buscan un paseo diferente en la zona.

La propuesta apunta, además, a fomentar el turismo interno y dinamizar la economía local, aprovechando la temporada de floración.

La encargada de la producción resaltó que el campo se encuentra en óptimas condiciones, con los girasoles completamente florecidos y listos para recibir a los visitantes. Señaló que su expectativa es registrar una importante afluencia de personas en los próximos días, especialmente en el marco de la celebración del Día de los Enamorados, momento en el que muchas parejas y familias buscan disfrutar de actividades al aire libre y de entornos pintorescos.

Este nuevo punto turístico se suma a las diversas opciones recreativas que ofrece la ciudad de Caacupé, consolidándose como un espacio ideal para quienes desean conectar con la naturaleza y capturar momentos especiales. La iniciativa despertó gran interés, no solo entre los pobladores locales, sino también de otras ciudades del departamento de Cordillera.

Ven en este lugar una oportunidad para pasear, tomarse fotografías y compartir experiencias en un entorno único y colorido.

Cabañas se caracteriza por la floricultura en viveros, invernaderos o en campos abiertos, que se presentan como un atractivo turístico.

