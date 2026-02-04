Yacyretá anuncia concurso de ofertas para mejoras del sistema de suministro de agua en Ayolas

Desde el área de Comunicación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anunciaron que la apertura de sobres de ofertas se realizará a las 10:00 de mañana jueves en la Sala de Reuniones de la Entidad Binacional Yacyretá, sede Encarnación. La ejecución del proyecto de ampliación de la toma de agua del río Paraná tendrá un plazo de 180 días calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Forma parte de las acciones encaradas por la entidad para mejorar la infraestructura básica y el acceso al agua en comunidades del área de influencia de Yacyretá, menciona el reporte de la EBY.

Se autorizó al Departamento Financiero Paraguay a fijar el lugar, la fecha y la hora para la apertura de ofertas, y se conformará un Grupo de Trabajo Técnico, integrado por representantes del área financiera, jurídica y del sector de Obras y Proyectos, encargado de la apertura y evaluación de las propuestas presentadas.

La información también indica que, de esta manera, la EBY reafirma su compromiso con el desarrollo local, la inversión en obras estratégicas y la mejora de la calidad de vida de la población de Ayolas y de la región, expresa el informe.

El suministro del vital líquido en la ciudad de Ayolas está a cargo de la EBY. Hace una semana, el responsable de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Miguel Rodríguez, dijo que tres equipos de bombeo están fuera de servicio a causa de desperfectos provocados por la alta demanda del líquido.

A este inconveniente se suma el uso irracional del agua, así como el hecho de que algunas personas cierran o destruyen la llave de paso para evitar que el agua avance a otros sectores de la ciudad.

Emergencia distrital

La Junta Municipal aprobó sobre tablas un pedido de declaración de emergenciadistrital solicitada por pobladores, debido a la falta de agua potable en diferentes barrios. La problemática afecta diariamente a unas 15.000 familias, que sufren la carencia del vital líquido en sus casas. La situación se agrava durante la temporada de altas temperaturas.

Ante la crítica situación, las autoridades municipales solicitarán el acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con el objetivo de hacer frente a la crisis hídrica que golpea al distrito desde hace varios meses. El apoyo permitiría asistir de manera inmediata a los sectores más afectados.

El abogado Gabriel Alfonzo, usuario, indicó que la declaración de emergencia es una herramienta legal que permite exigir al intendente Carlos Duarte (ANR) la implementación de mecanismos urgentes para paliar y dar solución a la crisis hídrica que atraviesa el distrito ayolense. Remarcó que la falta de agua afecta la salud y la calidad de vida de la población.

Agregó que, a partir de la declaración de emergencia, se conformará una mesa técnica integrada por dirigentes barriales, técnicos entendidos en la materia, el intendente municipal y concejales, con el fin de coordinar acciones concretas. La mesa trabajará de manera permanente.

Explicó que, en una primera etapa, se priorizará la implementación de medidas urgentes, como la compra de bombas de agua de gran capacidad, caños y otros materiales. También se gestionará el apoyo de la SEN para la distribución de agua, mientras que, posteriormente, se trabajará en proyectos que brinden soluciones efectivas a largo plazo y sostenibles en el tiempo.

