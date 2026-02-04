Ayolas: vecinos exigen solución urgente a carencia de agua potable

Durante el encuentro realizado en el despacho del ejecutivo distrital, los vecinos encabezados por el presidente del barrio Yataity, Miguel Amarilla, y el abogado Gabriel Alfonzo, entre otros, solicitaron la implementación de medidas urgentes para hacer frente a la falta del elemento vital en diferentes barrios de esta comunidad. Entre los pedidos mencionaron la compra de caños y bombas de agua, además de la provisión a través de camiones cisterna.

Lea más: Funcionarias del Hogar de Ancianos de Ayolas reclaman el pago de salarios atrasados

Asimismo, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) mediante el envío de camiones cisterna, con el objetivo de transportar agua potable hasta los tanques ubicados en distintos puntos del distrito. Los pobladores señalaron que esta medida podría paliar de manera inmediata la crisis hídrica mientras se implementan soluciones de fondo para mejorar el sistema de distribución.

Amarilla, en conversación con ABC Color, calificó de fructífera la reunión con el intendente, señalando que se pudo avanzar en la búsqueda de una solución a la falta de agua potable que afecta a Ayolas desde hace bastante tiempo. Recordó que con la declaración de emergencia distrital por falta de agua aprobada por la Junta Municipal el lunes pasado, se otorgó una herramienta jurídica al Ejecutivo municipal.

Dicha declaración permitirá la implementación de mecanismos urgentes para paliar y dar solución a la crisis hídrica que atraviesa el distrito ayolense. “El intendente se comprometió a dar seguimiento a esta situación y a generar recursos para una solución rápida y definitiva. Muchas familias, estando a solo 50 metros del tanque de agua, no reciben una sola gota”, explicó Amarilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el intendente Carlos Duarte señaló que la falta de agua es un problema al que no está ajeno el municipio y que se busca solucionar diariamente. Indicó que en algunos sectores los inconvenientes son mayores que en otros y que, tras la declaración de emergencia hídrica, se trabajará con técnicos para determinar qué equipos deben ser adquiridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe comunal agregó que el municipio cuenta con los recursos financieros necesarios, el respaldo de la Junta Municipal y que con la reprogramación del presupuesto 2026 se podrá disponer de fondos de manera inmediata. También sostuvo que el problema se acentúa durante el verano, debido a la alta demanda, la limitada capacidad de producción y la falta de mantenimiento de los sistemas de agua.

Lea más: Diputada sostiene que el titular de IPS debe rendir cuentas y ser distitudios