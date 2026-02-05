Docentes de Ñeembucú marchan en Pilar contra reforma de la Caja Fiscal

Docentes agremiados a la Asociación de Educadores de Ñeembucú realizaron este jueves una movilización pacífica por las calles de Pilar, en rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados.

La marcha partió desde la Casa del Maestro y se extendió por unos dos kilómetros y medio, hasta la rotonda de acceso a la ciudad, sobre la ruta PY04, con la participación de educadores que avanzaron a pie con banderas y pancartas, mientras otros acompañaron en motocicletas.

A lo largo del recorrido, varios ciudadanos se sumaron simbólicamente al reclamo, aplaudiendo desde las veredas y haciendo sonar bocinas en señal de apoyo.

Los manifestantes expresaron su preocupación por uno de los puntos del proyecto de ley, que —según el gremio— plantearía elevar la edad de jubilación docente a 62 años. Sostienen que la medida no contempla la realidad laboral del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/02/05/diputados-simularan-altura-moral-con-cambios-cosmeticos-a-su-jubilacion-vip/

“Con bastón, andador y sillas de ruedas quieren que nos vayamos a la escuela, mientras los parlamentarios gozan de privilegios con altos salarios y jubilaciones en pocos años”, señalaron durante la movilización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de la manifestación, el gremio docente había convocado a una mesa de trabajo con los diputados por Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA) y Fabiana Souto (ANR). Según informaron, Aguilera participó del encuentro, mientras que Souto no asistió ni respondió la invitación.

La presidenta de la Asociación de Educadores de Ñeembucú y concejal municipal de Pilar, Manuela González, cuestionó la ausencia de la legisladora y afirmó que la misma “no tiene compromiso con el pueblo”, criticando su gestión como representante departamental.

La movilización se desarrolló sin incidentes y forma parte de las acciones que el sector docente impulsa en distintos puntos del país en rechazo a la reforma del sistema jubilatorio estatal.