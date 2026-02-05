Diputados simularán “altura moral” con cambios cosméticos a su jubilación vip

Ayer el presidente en ejercicio de la República-, Pedro Alliana fue hasta la sede del Congreso a reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), para ensalzar una “reforma” a la Caja Parlamentaria”, de la cual ni los propios cartistas tenían -o dieron- detalles claros, tal como lo admitió la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la cartista Cristina Villalba.

Sobraron los discursos rimbombantes sobre la supuesta “reforma” a la jubilación VIP, pero brilló por su ausencia la propuesta concreta. Recién hoy a las 07:30 -una hora antes de la sesión extraordinaria- se reunirá la comisión de Presupuesto para “fabricar” a las apuradas un dictamen que justifique el tratamiento en plenario de la iniciativa.

“Nosotros ya tenemos un borrador de lo que estamos discutiendo y estamos modificando algunos de los puntos y mañana eso vamos a abordar en la comisión y ya vamos a poder tener alguna versión más acabada. No tenemos dictamen”, dijo Villalba.

Varios diputados opositores consultados afirmaron no haber accedido siquiera a algún borrador, por lo que hoy irán “a ciegas” a tratar lo que la mayoría cartista finalmente defina.

Algo que tanto Alliana como Latorre enfatizaron es que con la modificación a su sistema jubilatorio, quieren demostrar tener “altura moral” para aprobar modificaciones de la Caja Fiscal. Este tema se tratará también hoy a las 10:00 en otra sesión extra de Diputados.

“Nosotros entendemos que para tener autoridad moral y afrontar otras reformas que serán necesarias a lo largo del tiempo tenemos que empezar por casa y nuestra filosofía es muy simple: La ciudadanía no tiene porqué pagar nuestra jubilación”, señaló Latorre.

En la misma línea, Alliana repitió: “Si queremos tener autoridad (moral) para hablar o modificar alguna cosa creo que tenemos que hablar desde este punto ( de reformar la Caja Parlamentaria)”.

Alliana es otro de los “jubilado vip en espera”, ya que por sus dos periodos previos como diputado es acreedor de la jubilación extraordinaria, es decir, cobrar el 60% de la dieta, con solo 10 años de aporte.

También va por ese camino su esposa, la diputada Fabiana Souto (ANR, HC), a quien ubicó como diputada ingresando desde la suplencia, y con un segundo periodo, ya podría ser beneficiaria.

Lo que sí ratificaron Villalba y el propio Alliana es que no acompañarán la eliminación de la Caja Parlamentaria.

“Yo no voy a entrar en populismos (refiriéndose a la eliminación), yo les voy a ser muy sincero. La Caja de Jubilaciones de los parlamentarios no tiene porqué recibir ni un guaraní del Estado paraguayo, tiene que ser 100% privada, y si eso implica aumentar la edad para la jubilación o el monto del aporte, pues así se hará. A esa conclusión se llegó hoy”, dijo Alliana.

Latorre también discurseó diciendo que “el espíritu es plantear una reforma que permita que la Caja se mantenga sola” ya que “la ciudadanía no tiene porqué pagar nuestra jubilación”.

Sin embargo, el presidente de Diputados fue uno de los que votó el Presupuesto de Gastos de la Nación 2026, que incluye un aporte estatal de G. 4.500 millones para la jubilación vip.

Al final prometen no tocar a funcionarios del Congreso

Funcionarios del Congreso están alertas desde ayer, luego de que en el proyecto de modificación de la Caja Parlamentaria presentado por el Consejo Administrador se planteara incluir a los funcionarios legislativos como miembros, además con condiciones mucho más desfavorables. Ante ello, la diputada cartista Cristina Villalba afirmó que dicha idea sería descartada.

Miembros del Sindicato de Empleados del Poder Legislativo (Sidelpol) expresaron su rechazo a la posibilidad de ser absorbidos por la Caja Parlamentaria, ya que a diferencia de los legisladores, las condiciones para ellos serían desfavorables, como establecer la edad de 75 años para la jubilación obligatoria.

“Queremos darle tranquilidad a los funcionarios de la Cámara, que de inicio ya están fuera de este proyecto. No serán incluidos eso es como primera medida que ya estamos abordando con los compañeros en esta sesión”, afirmó Villalba.

El temor no es gratuito ni infundado, ya que esa posibilidad figuraba en el proyecto de modificación de la Caja Parlamentaria presentado en junio del año pasado por los diputados José Domingo Adorno (ANR, HC) y Juan Maciel (ANR, Añeteté).

Esta iniciativa, que antes era mencionada como “base”, planteaba como máximos cambios, elevar la edad mínima de jubilación de 55 a 60 o 65 años de edad, y el aporte de 22 a 24% de su dieta.

PLRA aconseja eliminar caja legislativa

Ayer, tras una reunión del Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), instaron a sus diputados a votar por la eliminación de la Caja de Jubilaciones Parlamentaria y solicitar la postergación del estudio de la reforma de la Caja Fiscal. Al no haber mandato imperativo, habrá que ver cómo responden cada uno de los 23 diputados liberales.

“El partido va a recomendar en todas sus líneas que esta Caja (Parlamentaria) sea eliminada y posteriormente por qué no pensar mas adelante que los legisladores tenga su propia cooperativa o su caja”, dijo el presidente del PLRA, Hugo Fleitas.

El mismo insistió en que la recomendación es por la eliminación, ya que consideran que es una condición de privilegio por sobre el ciudadano “común”.

“Los legisladores tienen derecho a su jubilación pero con otras reglas posiblemente. Con esta reglas no es justo porque el art. 46 de la Constitución Nacional establece la igualdad en derechos de todos los ciudadanos y que no tiene que haber discriminación. Si los parlamentarios con 10 años de estar en el cargo pueden gozar de privilegios, porqué la ciudadanía en general va a tener que esperar 30 años para acogerse a los beneficios de la jubilación”, dijo Fleitas,

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) instó a sus colegas a acompañar la decisión del partido y advirtió que los cartistas incluso podrían dejar sin quorum la primera extraordinaria para no tocar la Caja Parlamentaria.

Tanto Vaesken como Fleitas mencionaron que el rechazo no es la reforma como tal, sino a la forma y al tiempo (acelerado) en que el cartismo pretende tratar ambos temas.