Docentes realizan cierre intermitente de ruta PY01 en Encarnación

Docentes del departamento de Itapúa se adhieren a la movilización nacional en contra de la reforma de la Caja Fiscal, que es tratada en sesión de la Cámara de Diputados.

Los puntos de concentración se realizaron en Coronel Bogado, Encarnación y Edelira, en el séptimo departamento, donde se realizaron cortes intermitentes de las rutas PY01 y PY06.

En Encarnación estuvieron concentrados la mayor cantidad de docentes, de varios gremios, así como también enfermeros y docentes universitarios.

Los manifestantes reclaman contra el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, de la reforma de la caja fiscal, que es tratado en la Cámara Baja este jueves.

La gremialista de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, indicó que el principal cuestionamiento tiene relación con la intención de establecer una edad mínima, que los obligaría a trabajar hasta edades avanzadas.

Refirió, además, que responde a una preocupación por la calidad educativa. “¿Cómo podrán enseñar bien docentes de avanzada edad y cansados?”, dijo.

Continuarán con medidas

También refirió que los gremios están dispuestos a negociar porque entienden el deterioro de la caja.

Expresó que, en el caso de los docentes, manejan la posibilidad de no iniciar las clases, en caso de que las autoridades avancen con la intención de aprobar este proyecto “a tambor batiente”.

Los carteles de protesta indicaban entre las frases más recurrentes: “Quiero jubilarme en aula, no en la tumba”, por ejemplo.

Además, lamento que nuestros legisladores y el gobierno “tomen las decisiones para los amigos” y no para el pueblo.