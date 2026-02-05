En Misiones rechazan reforma de la Caja Fiscal

El dirigente del sector educativo señaló que, en el marco de la jornada de protesta, docentes de la zona se trasladaron hasta el cruce Santa María de Fe para manifestarse sobre la Ruta PY01. La movilización se realizó como medida de rechazo a las modificaciones que el gobierno actual pretende introducir en el sistema previsional, considerando que la mayoría de los artículos del proyecto atenta contra derechos legítimos del sector, motivo por el cual la protesta se replica en distintos puntos del país.

Asimismo, Fleitas sostuvo que la iniciativa oficial vulnera derechos históricos del magisterio, al proponer el establecimiento de una edad mínima de 57 años para la jubilación extraordinaria y elevar de 62 a 65 años la edad para la jubilación ordinaria. Agregó que el proyecto fija además una tasa de sustitución del 60%, lo que representaría una reducción significativa de los beneficios previsionales para los docentes.

El gremialista también advirtió que en algunos casos el proyecto deja de reconocer los años de servicio de la forma en que se venía aplicando en el régimen actual. “Todos esos beneficios de los cuales gozábamos el actual gobierno pretende suprimir”, expresó. En ese sentido, explicó que los sindicatos docentes decidieron unirse en una sola plataforma de lucha, con el objetivo de exigir que el Gobierno revea su postura y habilite una mesa técnica de negociación antes del estudio del proyecto en la Cámara de Diputados.

