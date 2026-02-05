¿Otra escasez de tomates? Piden liberar importación

Ante la escasez de tomate, los productores nacionales piden la liberación de la importación, para evitar que el contrabando siga en aumento, según reclaman desde el mercado de Abasto de Asunción.

“No hay tomates. Anoche yo necesitaba para proveerle a un supermercado y no conseguí 10 cajas de tomate. Las autoridades tienen que liberar la importación”, manifestó un comerciante.

Agregó que si hay producción nacional no pedirán la liberación de importación, pero en este momento no hay.

Pide a las autoridades nacionales que ya no tengan al pueblo sumido en hambruna y se pregunta si la recaudación es tanta por es no liberan el ingreso del producto.

Asegura que anoche recorrió Caaguazú en busca de tomate y no consiguió. “Nuestros depósitos están vacíos, sólo queremos trabajar”, reclamó.

También dijo que cuenta con 40 empleados, que nada pueden hacer en este momento ya que no hay productos.