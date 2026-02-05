Quince días sin agua en Lote 20 de Ayolas

La presidenta de la comisión proagua de Lote 20, Verónica Amarilla, explicó que el sector se encuentra ubicado a solo 2.000 metros de las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Indicó que desde hace aproximadamente quince días no reciben una sola gota de agua potable en sus hogares.

“Una vergüenza ya es, ya no nos bañamos más porque la verdad ni una gota llega al Lote 20; algunas casas reciben un poquito, pero a otras no llega nada”, expresó.

Lea más: En Misiones rechazan reforma del Caja Fiscal

Amarilla lamentó que cada año se repita la misma situación con el servicio de agua potable debido a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades distritales y departamentales.

Señaló que la ausencia de elaboración y ejecución de proyectos impide superar la crisis hídrica que afecta a la comunidad. Muchas familias deben trasladarse unos 2 kilómetros para juntar agua para beber en bidones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La falta de agua también impide lavar ropas y limpiar las viviendas, generando condiciones insalubres. Según indicaron los pobladores, esta situación provoca la proliferación de moscas, lo que podría derivar en la aparición de enfermedades entre los integrantes de la comunidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ayolas: vecinos exigen solución a carencia de agua potable

La crisis hídrica afecta actualmente a unas 100 familias del Lote 20, agregó la dirigente vecinal.

Por su parte, el responsable de la Planta de Agua Potable de Yacyretá, Miguel Rodríguez, señaló que los técnicos se encuentran trabajando para detectar la raíz del inconveniente y restablecer el suministro hídrico en la zona afectada.

Mencionó que recientemente funcionarios de la Planta detectaron una llave de paso cerrada y destruida. No se descarta que se trate de un hecho intencional.