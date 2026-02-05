Miembros de Honor Colorado se reunieron esta mañana, previo al inicio de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para tratar el proyecto de reforma de la caja fiscal. Latorre manifestó que abordaron el tema de la caja parlamentaria.

“La ciudadanía no tiene por qué pagar la jubilación de los parlamentarios. Vamos a avanzar respecto a un proyecto de ley que está siendo estudiado, que tiene por objeto que la caja parlamentaria se comporte como una caja privada, donde no exista aporte del Estado, ni del contribuyente”, indicó.

Asegura que la propuesta cuenta con el apoyo de las bancadas del partido Colorado.

También dijo que se habló del tratamiento de la reforma de la caja fiscal. “Hay una necesidad clara de avanzar con la reforma de la caja fiscal y desde un principio buscamos hacerlo dialogando con todos los sectores”.

Latorre indica que sigue el diálogo y que se busca proteger los haberes regulatorios de los gremios que cuentan con cajas deficitarias.

“Que cuando llegue la edad de compartir con su familia, sus nietos y sus hijos que puedan ir al cajero y retirar sus aportes, sus haberes jubilatorios”, indicó.

Señaló que si se logra un acuerdo, se dará media sanción al proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Finalmente, indicó que buscarán iniciar la sesión con el tema que se refiere a la caja parlamentaria. “El espíritu fundamental es que se mantenga sola”, aseveró.