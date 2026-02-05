Caja Fiscal: reforma podría significar un colapso del sistema judicial, advierten

En una sesión extraordinaria convocada para las 10:00 de este jueves, la Cámara de Diputados tiene planeado estudiar el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal).

El Poder Ejecutivo argumenta que es necesario incrementar los aportes y establecer edades mínimas de jubilación para las cajas deficitarias -las de docentes y fuerzas de seguridad, entre otras– para detener el déficit de la Caja Fiscal, que rondaría los 400 millones de dólares.

Además de las críticas de los gremios docentes y de fuerzas de seguridad, que rechazan varias de las medidas planteadas por el Gobierno, asociaciones de operadores de justicia han dado el grito de alarma indicando que la reforma podría tener como consecuencia la repentina jubilación en masa de hasta el 40 por ciento de los magistrados del país.

Llevaría al sistema de justicia cerca del colapso

Según explicó el camarista Jorge Barboza a ABC Color, la aprobación de la reforma y el “cambio brusco” de las condiciones jubilaría automáticamente a 200 magistrados que ya tienen resolución de jubilación emitida por el Ministerio de Economía, además de a otros 400 magistrados que ya están tramitando su retiro.

Esto supondría una sobrecarga “descomunal” sobre el resto de los magistrados que llevaría al sistema de Justicia en Paraguay “muy cerca del colapso”, en perjuicio de la ciudadanía en general, advirtió.

En consecuencia, miembros de asociaciones de operadores judiciales de todo el país se dirigen a Asunción para protestar hoy frente a la sede del Congreso, donde comenzará a las 10:00 la sesión extraordinaria de Diputados que analizará la reforma de la Caja Fiscal.

“No nos oponemos a abordar esta problemática que sabemos es grave, pero pretendemos un consenso y ambas partes se tienen que escuchar”, dijo Barboza. “El escasísimo tiempo que nos han dado consideramos no es apropiado para debatir un tema tan trascendental”.

“Solicitamos que el Ministerio de Economía y el Congreso nos escuchen. No queremos trabar ningún proyecto, queremos consensuar con ellos”, subrayó.