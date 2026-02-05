Video: desgracia “con suerte” en Luque

Un video se volvió viral esta semana y muestra la falta de empatía de un hombre, además del descuido de otro que lleva entre las ruedas de un camión a su compañero de trabajo.

Todo transcurría en un día “normal” en un barrio de la ciudad de Luque, en el departamento Central, a la hora que el recolector de basura pasa para llevar los residuos de las casas.

En el video se observa que una mujer sale de la casa y acerca unas bolsas de basura hasta la vereda para que pueda ser llevada por los trabajadores.

La mujer, identificada como Vero López, regresa con dirección a la casa como para ingresar, pero se tropieza y cae a la vereda.

El trabajador siguió recolectando la basura mientras ella estaba tendida en el piso. Cero empatía, por parte del hombre.

Pero eso no fue todo. En el mismo momento, se ve que el camión de recolección de basura retrocede para acercarse a las bolsas que sus compañeros juntaban en la calle.

Un tercer funcionario aparece en escena, camina de espaldas al camión que retrocedía y finalmente, es alcanzado.

Cae al suelo y su cuerpo es arrastrado hasta debajo del camión, pero las ruedas no llegan a tener contacto con él. Momento en que el chofer frena.

El recolector sale de debajo de la parte trasera del camión y se reintegra, siguiendo con su trabajo.

La mujer también logró levantarse de la vereda, sin la ayuda de nadie.