Mujer que perdió el cuero cabelludo iniciará tratamiento con tejidos donados

Un equipo médico especializado del Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi se reunió para definir y ejecutar un abordaje integral para Yohana Manuela Ortiz Fernández (33), la paciente que sufrió severas lesiones tras un accidente de tránsito en la ciudad de Lambaré. Sufrió heridas en los dedos de la mano derecha y perdió el cuero cabelludo completo, por lo que la mujer se encuentra actualmente en proceso de recuperación, señalaron.

Según el plan terapéutico establecido, la paciente será sometida a un tratamiento con membrana amniótica, un tejido obtenido de placentas donadas y debidamente procesado.

Este tipo de injerto aporta analgesia, estimula la formación de tejido de granulación, posee propiedades antimicrobianas y favorece la neovascularización, lo que permite revitalizar las zonas dañadas y preparar el área afectada para una posterior cirugía reconstructiva.

Donación de placenta

Desde el IPS destacaron la importancia de la donación de tejidos, especialmente de la placenta, que contiene la membrana amniótica, un recurso con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y regenerativas. Estos tejidos, que generalmente son desechados tras el parto, pueden ser procesados y utilizados para beneficiar a pacientes que requieren tratamientos complejos.

Los injertos utilizados provienen de donantes conforme al protocolo del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), organismo regulador dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En coordinación con el INAT y el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), los tejidos son sometidos a estudios y procesos rigurosos para garantizar su seguridad biológica antes de ser aplicados.

Finalmente, el Instituto de Previsión Social reiteró su llamado a la donación de tejidos, resaltando que se trata de un acto altruista que puede marcar una diferencia significativa en la recuperación, la salud y la calidad de vida de pacientes que atraviesan situaciones críticas.