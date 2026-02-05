Vuelos directos de Paraguay a Estados Unidos: “Es casi un hecho”, anunció embajador

A través de su cuenta de red social X, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, señaló que muy pronto se tendrán vuelos directos de Paraguay a Miami.

“Entre ayer y hoy estuve trabajando con Celso Ferrer, CEO de GOL Linhas Aérea; Alberto Fajerman, asesor de la Presidencia de Gol; Mateus Pongeluppi, COO de GOL, y Roberto Freitas Mendes, asesor legal”, apuntó Leite en su escrito.

A continuación sostuvo que existe plena disposición de GOL de operar la línea Asunción-Miami lo antes posible.

Seguidamente, comentó que el presidente Santiago Peña lo espera la próxima semana en Asunción para ajustar todos los detalles.

Hace un mes atrás, el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción recibió la certificación oficial con la que se podrán hacer los vuelos directos a Miami, Estados Unidos.

Con la habilitación del aeropuerto, también están habilitados los vuelos charter, es decir, los vuelos privados o no temporales.