Qué se sabe sobre el regreso del vuelo directo Miami - Asunción

Las versiones sobre el posible regreso del vuelo directo entre Asunción y Miami tomaron fuerza nuevamente en los últimos días, pero el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Nelson Mendoza, aclaró que todavía no se puede hablar de nada concreto. “A la fecha no hay una determinación final, pero sí muchos avances”, aseguró.

Según explicó, las conversaciones con American Airlines se retomaron en diciembre del año pasado. “Al principio fue a través de una oficina consultora y luego directamente con la Federal Aviation Administration. Sin embargo, el proceso se estancó por la falta de disponibilidad de aeronaves adecuadas para la operación con nuestro país”, señaló.

Explicó que la fabricación y entrega de aviones sufrió retrasos a raíz de la pandemia, lo que afectó la disponibilidad de equipos en varias aerolíneas. Pese a ello, Mendoza señaló que las gestiones están hoy más avanzadas. “Le dimos un poder al consulado paraguayo en Miami, encabezado por el doctor Tomás Bittar, y hace dos semanas recibimos un memorando tras una reunión con directivos de la compañía. Contestamos de inmediato y seguimos en conversaciones junto con la Presidencia de la República”, detalló.

El presidente de la Dinac indicó que en los próximos 15 días se prevén nuevas reuniones, primero de forma virtual y luego presencial, para avanzar en los análisis de factibilidad. “La aerolínea ya realizó algunos estudios de mercado, pero necesita otro tipo de aeronave para que la operación sea más eficiente. Están recibiendo esos aviones de manera escalonada”, precisó.

Si bien no hay un acuerdo cerrado, Mendoza adelantó que cualquier posible retorno de American Airlines sería recién en 2026, una vez que se cuente con la flota necesaria.

Por otra parte, señaló que el consulado paraguayo en Miami también mantuvo contactos con otras aerolíneas interesadas en explorar el mercado paraguayo. “Recibimos cartas de acercamiento e invitaciones para evaluar posibles rutas, pero ninguna confirmación concreta todavía”, comentó.

Vuelos chárter para el mundial

En paralelo, comentó que algunas empresas manifestaron su interés en operar vuelos chárter durante el Mundial, considerando la clasificación de la Albirroja.

Al respecto, indicó que están remitiendo informaciones y documentaciones a todos los interesados.

No obstante, agregó que la prioridad de la Dinac es lograr una conexión regular y estable. “Hay muchísima demanda por el vuelo directo a Miami. Nuestro objetivo es que vuelva, pero de manera sostenible”, concluyó Mendoza.