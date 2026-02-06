Nacionales
06 de febrero de 2026 - 13:52

Alerta en Asunción: la calidad del aire alcanza niveles insalubres por incendios regionales

Incendio de pastizales en Villa Hayes provocó intensa humareda que se extendió hasta Asunción.
La capital paraguaya amaneció (ayer y hoy) bajo una densa capa de humo, tras el inicio de diversos focos de incendio registrados desde ayer, jueves. Te contamos cuáles son los riesgos y medidas de prevención.

Por ABC Color

Los niveles de material particulado fino (PM2.5) disparó las alarmas sanitarias, por el intenso humo que afecta el aire en la capital del país y alrededores, como consecuencia de los incendios registrados en los últimos días.

¿Cómo afecta el humo a nuestro cuerpo?

La exposición al aire contaminado no es solo una molestia visual o de olfato, es un problema sistémico.

Según datos recientes, las consultas por afecciones respiratorias en la capital ya han experimentado un incremento del 8%.

Impacto inmediato y a largo plazo

  • Irritación directa: picazón en ojos, ardor en la garganta y dificultad para respirar de forma profunda.
  • Afecciones crónicas: el PM2.5 penetra los alvéolos y pasa al torrente sanguíneo, agravando cuadros de asma, alergias y enfermedades cardiovasculares.
  • Riesgos sistémicos: estudios advierten sobre un mayor riesgo de trombosis, arritmias e inflamación generalizada debido a la inhalación constante de contaminantes.

Prevención

  • Limitar el esfuerzo físico: evita realizar ejercicios intensos o deportes al aire libre como: correr o jugar fútbol, ya que al respirar más rápido se inhala una mayor cantidad de contaminantes profundamente en los pulmones.
  • Uso de mascarillas: si se permanecerá en el exterior, utilizar mascarillas de alta eficiencia como las N95 o KN95, que son las únicas capaces de filtrar el material particulado fino (PM2.5); los tapabocas quirúrgicos comunes ofrecen una protección mínima contra el humo.
  • Higiene ocular y nasal: lavar los ojos con abundante agua o solución salina si hay irritación. Mantener las fosas nasales hidratadas ayuda a que los filtros naturales del cuerpo funcionen mejor.