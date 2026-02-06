Alerta en Asunción: la calidad del aire alcanza niveles insalubres por incendios regionales

Los niveles de material particulado fino (PM2.5) disparó las alarmas sanitarias, por el intenso humo que afecta el aire en la capital del país y alrededores, como consecuencia de los incendios registrados en los últimos días.

¿Cómo afecta el humo a nuestro cuerpo?

La exposición al aire contaminado no es solo una molestia visual o de olfato, es un problema sistémico.

Según datos recientes, las consultas por afecciones respiratorias en la capital ya han experimentado un incremento del 8%.

Impacto inmediato y a largo plazo

Irritación directa : picazón en ojos, ardor en la garganta y dificultad para respirar de forma profunda.

Afecciones crónicas : el PM2.5 penetra los alvéolos y pasa al torrente sanguíneo, agravando cuadros de asma, alergias y enfermedades cardiovasculares.

Riesgos sistémicos: estudios advierten sobre un mayor riesgo de trombosis, arritmias e inflamación generalizada debido a la inhalación constante de contaminantes.

Prevención