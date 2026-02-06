Incendio en Presidente Hayes afectó 500 hectáreas y movilizó a más de un centenar de militares

Bomberos y personal militar combatieron durante horas y finalmente lograron controlar ayer jueves un incendio de importante magnitud en una zona descampada en la jurisdicción del distrito de Río Verde, en el departamento de Presidente Hayes, cuya humareda llegó hasta Asunción y sus alrededores.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dio detalles sobre el operativo y comentó que en total se vieron afectadas unas 500 hectáreas de un amplio pastizal al que era extremadamente difícil acceder por tierra.

La ubicación del fuego obligó al despliegue de un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya para transportar a bomberos voluntarios y personal militar especializado en combate a incendios forestales al área del siniestro.

Un segundo helicóptero, equipado con el sistema “Bambi” de transporte de agua para combate a incendios forestales, apoyó el trabajo del personal en tierra realizando 40 viajes en los que arrojó un total de 40.000 litros de agua.

Sin heridos

El operativo involucró a 120 efectivos militares y 20 bomberos voluntarios.

El siniestro no dejó personas heridas. Sin embargo, tres bomberos requirieron asistencia médica por calambres, presión arterial baja y malestar general, y fueron atendidos por médicos militares, relató el ministro González.

Las autoridades presumen que el incendio fue provocado.