06 de febrero de 2026 - 13:27

Buscan a joven desaparecido en comunidad indígena de Caaguazú

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia difundió la búsqueda de un joven de 15 años que se encuentra desaparecido desde este jueves. La última vez se lo vio en la ciudad de Doctor Juan Manuel Frutos, Caaguazú, y vestía una remera negra con un pantalón vaquero azul.

Por ABC Color

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia solicita la colaboración de toda la ciudadanía para dar con el paradero de Javier Alexis Duarte Fernández, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde le jueves 5 de febrero.

Según las informaciones que proporcionaron los familiares, la última vez que se lo vio fue en la Comunidad Indígena de Punta Porã de Doctor Juan Manuel Frutos, aproximadamente a las 10:00.

En ese momento vestía una remera de color negro y un pantalón vaquero de color azul. Javier es de contextura física robusta, estatura mediana y cutis moreno.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay o al Fono Ayuda 147.

