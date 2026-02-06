Buscan a joven desaparecido en comunidad indígena de Caaguazú

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia solicita la colaboración de toda la ciudadanía para dar con el paradero de Javier Alexis Duarte Fernández, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde le jueves 5 de febrero.
Según las informaciones que proporcionaron los familiares, la última vez que se lo vio fue en la Comunidad Indígena de Punta Porã de Doctor Juan Manuel Frutos, aproximadamente a las 10:00.
En ese momento vestía una remera de color negro y un pantalón vaquero de color azul. Javier es de contextura física robusta, estatura mediana y cutis moreno.
Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay o al Fono Ayuda 147.
