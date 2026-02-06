Denuncian demolición del pedestal del busto de Bernardino Caballero en San Bernardino

Según manifestó Caballero Bracho algunos casilleros de la ciudad veraniega le informaron que el jefe comunal desmontó previamente el busto y retiró la placa conmemorativa, con la intención de liberar el espacio para fines comerciales.

Señaló que le dijeron que el sitio habría sido negociado con un cantinero de nacionalidad argentina por un monto superior a los G. 350 millones, para la instalación de una casilla de venta de comestibles y bebidas.

Asimismo, agregó que también le mencionaron que el espacio frontal de la plaza ya habría sido comprometido por un periodo de cinco años con una firma representante de vehículos automotores, para la exposición y venta de rodados.

Estas decisiones, indicó, se darían bajo el supuesto de que el intendente Ruiz Díaz confía en ganar nuevamente las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo a lo expresado por Caballero Bracho, el jefe comunal no cumplió con el emplazamiento realizado por el senador nacional Colim Soroka, quien había exigido la reposición del busto en su espacio original.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Congreso da una semana a intendente de San Bernardino para reponer busto de Bernardino Caballero o será denunciado

La Junta Municipal no recibió ningún documento

Al respecto, el concejal Wilfrido Villanueva (ANR) indicó que en la Junta Municipal no ingresó ninguna información oficial sobre estos supuestos acuerdos y resaltó que no permitirán que se intervenga ni se privatice una plaza pública.

El edil lamentó además la forma de actuar del intendente Emigdio Ruiz Díaz.

Este medio intentó comunicarse con el intendente de San Bernardino a su número con terminación 912, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Quedamos abiertos a recibir su versión de los hechos.

Lea más: Denuncian controles reiterados y trato desigual en discotecas de San Bernardino