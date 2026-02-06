Docentes denuncian posible direccionamiento de rubros en la ciudad de Unión

Conforme a la denuncia, señalaron que desde el año pasado se viene manejando una importante cantidad de rubros de turno y de horas cátedra de manera completamente irregular, favoreciendo a educadores que no están en el banco de datos y sin perfil para estar en las aulas con la ayuda de sus padrinos políticos, indicaron.

Una de las voceras de los afectados, la profesora Lilia Rosa Amarilla, expresó que en la zona de Unión hay rubros en la Escuela Centro y en las compañías vecinas del distrito que están siendo utilizados por personas que no están en el banco de datos y sin perfil, pero que por algún motivo no se publicaron los rubros que están cobrando para que los docentes que están legalmente habilitados no puedan concursar para esos cargos, indicó.

Aseveró que se sienten muy mal por la forma como se maneja el tema de los rubros, reclamando que no tiene sentido hacer un concurso si se van a manipular los recursos del MEC para beneficiar a ciertas personas, subrayó.

Al ser consultada si no habría algún político detrás de esta situación, la docente contestó que en realidad no pueden nombrarle directamente a alguien, pero que no hay otra razón del por qué se tiene que beneficiar a personas que no tienen el perfil ni figuran en el banco de datos y están ocupando esos lugares, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación que pongan orden al respecto.

Ya denunciaron el hecho

Por otro lado, mencionó que ya enviaron una nota de denuncia al Ministerio de Educación y Ciencias para que puedan ver la manera de dar una solución al reclamo. Pidió además que los rubros sean incluidos en la etapa complementaria del próximo concurso que se estaría realizando este febrero y que gane el mejor.

En ese contexto aclaró que ellos no tienen favoritismo en este caso, pero que sean tenidos en cuenta los profesionales más preparados que figuran en el banco de datos y que vayan ingresando a las instituciones de acuerdo a la capacidad de cada docente, tal como indica el Estatuto del Educador en la Ley 264, donde señala que la única manera de acceder a un cargo docente es por concurso, señaló.

Ya no estamos en la dictadura

Por otra parte indicó que ya no estamos en la época de la dictadura o en el stronismo para estar beneficiando a la gente a través de los partidos políticos.

Reclamo generalizado

Por su parte, el profesor Francisco Fernández Valdovinos refirió que este tipo de situaciones es un reclamo generalizado por parte de sus colegas a nivel país sobre el manejo de los rubros del Ministerio de Educación, que está beneficiando solamente a los docentes interinos que se encuentran en las instituciones sin tener en cuenta si están en el banco de datos o si tienen la preparación suficiente para ocupar esos cargos, por lo que piden que se publiquen los rubros y que ingresen los docentes mejor formados, refirió.

Otra de las docentes, Laura Espínola, de la misma localidad, manifestó que es decepcionante para ellos encontrarse en esta situación, teniendo en cuenta el esfuerzo que hicieron para estar en el banco de datos y que incluso en el último examen realizado por el MEC tuvieron que viajar hasta la ciudad de Luque y otros a Capiatá para rendir y poder figurar en el banco de datos; sin embargo, hay personas que sin ningún sacrificio están ocupando esos lugares con la ayuda de algunos políticos.

También comentó que lo más lamentable de todo esto es que algunos dirigentes colorados están manifestando descaradamente que muchos educadores de su entorno político no aprobaron el examen y que, por lo tanto, se ven obligados a buscar la manera de atajar esos rubros para su gente, agregó.

Dijo además que hay políticos que te piden directamente afiliarte al Partido Colorado para asegurar tu puesto de trabajo en las instituciones educativas, lamentó.

Sobre el tema, contactamos con la supervisora pedagógica de esta área, Lic. Magna Villalba, quien señaló que la supervisión no maneja la parte de los rubros, pero que se estará viendo la forma de solucionar el reclamo de sus colegas docentes directamente con los superiores del Ministerio de Educación, enfatizó.