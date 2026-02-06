Exigen a Echeverría convocar a audiencia pública: vence plazo para rendir cuentas en Luque

La Contraloría Ciudadana de Luque (CCL) emitió un emplazamiento formal al intendente municipal, Carlos Echeverría, ante la ausencia de una convocatoria oficial para la audiencia pública de rendición de cuentas, una obligación legal que debe cumplirse anualmente.

A través de una nota fundamentada, la organización civil recordó al ejecutivo municipal que, según la Ley N° 5590/16 y las ordenanzas vigentes, el plazo máximo para realizar este acto de transparencia vence el próximo 15 de febrero.

Desde la CCL subrayan que la rendición de cuentas no es solo una cortesía administrativa, sino un derecho constitucional de los luqueños.

El comunicado se apoya en los artículos 18 y 40 de la Constitución Nacional, que garantizan la democracia participativa y el derecho a peticionar a las autoridades.

“Las autoridades son servidores públicos y la ciudadanía es el soberano que debe recibir el informe”, reza parte del documento.

¿Qué debe informar el intendente?

De acuerdo con la legislación citada, la Municipalidad de Luque está obligada a presentar un folleto informativo detallado que incluya:

Balance general y ejecución presupuestaria : el estado financiero real del municipio al cierre del 2025.

Fondos de royalties y Fonacide : el detalle exacto de cuánto dinero recibió el municipio desde el Ministerio de Hacienda y cómo se invirtió.

Obras públicas : especificaciones técnicas de las obras terminadas y las que están en espera.

Licitaciones y transferencias: informe sobre contratos del año pasado y dinero entregado a comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro.

Participación y debate

La Ley 5590/16: las audiencias no son meras exposiciones de diapositivas. Son espacios para que los vecinos puedan opinar, debatir y formular sugerencias.

Además, el municipio debe entregar el folleto informativo a las comisiones vecinales con al menos una semana de antelación para que los ciudadanos lleguen informados al encuentro.

Hasta el momento, la intendencia no emitió una respuesta oficial ni fijó fecha para el encuentro.

La ciudadanía luqueña espera que el “Gobierno de la Gente”, eslogan de la actual administración, se traduzca en una verdadera apertura de sus libros contables antes de que expire el plazo legal.