Obesidad en Paraguay: “ventana” abierta a 206 enfermedades y a 13 tipos de cáncer

La obesidad en Paraguay ha dejado de ser una preocupación estética para convertirse en una emergencia de salud pública. Según datos revelados por la doctora Elisabeth Balinotti, presidenta de la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad (SPOMED), el panorama es alarmante: el 70% de la población adulta en el país presenta sobrepeso u obesidad.

Balinotti aseguró que esta condición, lejos de ser aislada, es una “ventana” hacia otras patologías graves. “La obesidad está vinculada a 206 enfermedades y a 13 tipos de cáncer comprobados", señaló la especialista, subrayando que la vida de los pacientes se acorta significativamente si no se aborda de manera científica y constante.

SPOMED MOVE: Mucho más que un evento

Para enfrentar esta crisis, la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad —una organización que agrupa a médicos de diversas especialidades— presentó SPOMED MOVE, un movimiento que busca conectar a la comunidad con la medicina basada en evidencia.

El evento principal, marcado para el 12 de abril en el Parque Ñu Guasu, tendrá como objetivo fomentar la actividad física y educar sobre el tratamiento de la enfermedad.

“No se trata de un evento único, sino de un movimiento multitudinario que involucre a familias enteras para posicionar a Paraguay como un referente de cambio en la región”, dijo la especialista.

El peligro de los fármacos “de moda” y la automedicación

Sobre el uso de medicamentos adelgazantes inyectables que han ganado popularidad mediática recientemente, la doctora Balinotti reconoció sus beneficios, pero fue tajante sobre los riesgos de su uso sin prescripción.

“El uso debe ser progresivo y seguido por profesionales. Sin supervisión, el paciente corre el riesgo de sufrir sarcopenia (pérdida de masa muscular), convirtiéndose en una persona frágil. También pueden aparecer cuadros de pancreatitis o desnutrición de micronutrientes", advirtió.

La experta enfatizó que el tratamiento de la obesidad es crónico y requiere un equilibrio entre fármacos, dieta personalizada y ejercicio físico, algo que difícilmente se logra sin control médico.