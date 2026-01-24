Médicos advierten sobre peligrosa “fiebre” de inyectables adelgazantes

Desde la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad, emitieron un comunicado de advertencia ante la “fiebre” por el uso de inyectables adelgazantes como Tirzepatide y Semaglutide, que poseen fármacos para tratar la obesidad y la diabetes. El Ministerio de Salud Pública (MSP), analiza qué medidas tomar ante esta situación.

La presidenta de la Sociedad Médica de Obesidad, doctora Elizabeth Valinotti, explicó a ABC TV que, el uso irregular de estos medicamentos, sin la coordinación de un médico, puede generar un efecto rebote de inmediato o incluso problemas de salud más graves.

El gremio apuntó que en las últimas semanas, se han reportado casos graves en la región asociados a la automedicación y al uso sin indicación médica, con efectos adversos y complicaciones clínicas relevantes, en algunos casos con requerimiento de internación.

Valinotti citó que hay antecedentes de pancreatitis, problemas en la vesícula, carcinoma medular y otros.

Robos en farmacias

Otro efecto del uso nocivo de estos productos, mediante la automedicación, según aseguró Valinotti es que se registran robos en farmacias locales.

“La fiebre de estos medicamentos, hizo que este año incrementen los robos en las farmacias, en especial en el este del país, debido a que son drogas de venta libre, pero con receta profesional”, afirmó la especialista.

“Basados en evidencia científica, desaconsejamos enfáticamente la automedicación y todo tratamiento realizado sin la supervisión de médicos especialistas en obesidad y diabetes”, dicen desde la Sociedad de Obesidad, en su comunicado.

Programa Nacional de Diabetes

En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Víctor Arias, del Programa Nacional de Diabetes, explicó que las sociedades médicas científicas, están pidiendo al Ministerio de Salud, el cambio en la medida de las ventas de estos remedios, pues actualmente son de venta libre en farmacias.

“En este momento la venta es libre, no está sujeta a una receta simple, la recomendación o la sugerencia hoy justamente de las sociedades científicas nacionales es que esto pase a ser de venta bajo receta simple, así como los antibióticos”, expresó.

Además, dijo que seguramente la cartera sanitaria, en conjunto con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), analizarán si es factible esta medida en el país.

Salud mental

El doctor Arias resaltó que muchas veces encuentran que el interés por perder peso, realmente va más bien sujeto a una circunstancia de salud mental.

Entonces, afirmó, el acompañamiento con psicólogos y psiquiatras pueden ser fundamentales para resolver el “problema real”.

El médico también consideró otros factores de riesgo como el sobrepeso, la mala alimentación, la falta de actividad física, que van desarrollando por un lado el aumento del peso y, por otro lado, el aumento de la resistencia a la insulina.